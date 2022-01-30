احتفل عثمان بن محمد البشري بعقد قران ابنه الدكتور معاذ، على ابنة الدكتور عبدالرحمن الزايدي، مساء أمس في مدينة جدة، وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرتين؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية والصحية لفيروس كورونا.
"البشري" يحتفل بعقد قران ابنه
احتفل عثمان بن محمد البشري بعقد قران ابنه الدكتور معاذ، على ابنة الدكتور عبدالرحمن الزايدي، مساء أمس في مدينة جدة، وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرتين؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية والصحية لفيروس كورونا.
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"البشري" يحتفل بعقد قران ابنهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:27 PM
"البشري" يحتفل بعقد قران ابنه
احتفل عثمان بن محمد البشري بعقد قران ابنه الدكتور معاذ، على ابنة الدكتور عبدالرحمن الزايدي، مساء أمس في مدينة جدة، وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرتين؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية والصحية لفيروس كورونا.
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