النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. أخضر "تحت 16 عامًا" يفتتح تدريباته ضمن معسكره في الطائف‬

‪ تحضيرًا للمشاركة الآسيوية في الأردن يوليو المقبل

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في الأردن.

وافتتح "الأخضر" اليوم الخميس تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي، تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على تمارين تكتيكية دفاعية.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي قد استدعى (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.

يُذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بالصور .. أخضر "تحت 16 عامًا" يفتتح تدريباته ضمن معسكره في الطائف‬
سبق

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في الأردن.

وافتتح "الأخضر" اليوم الخميس تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي، تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على تمارين تكتيكية دفاعية.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي قد استدعى (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.

يُذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:38 PM

بالصور .. أخضر "تحت 16 عامًا" يفتتح تدريباته ضمن معسكره في الطائف‬

‪ تحضيرًا للمشاركة الآسيوية في الأردن يوليو المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
710

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في الأردن.

وافتتح "الأخضر" اليوم الخميس تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي، تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على تمارين تكتيكية دفاعية.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي قد استدعى (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.

يُذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,030
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,859
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,570
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,728

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة