إندونيسيا وماليزيا تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.
كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.المركز الدولي للفلك عيد الفطر المبارك
كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.
كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.