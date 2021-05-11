إندونيسيا وماليزيا تعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

مركز الفلك: بعدما أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال

كشف المركز الدولي للفلك، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا وماليزيا أعلنتا رسميًّا أن الخميس القادم الموافق 13 مايو، هو يوم عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك بعدما أعلنتا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه يكون يوم الخميس المقبل عيد الفطر المبارك.