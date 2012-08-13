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الحوثي يطلق طائرة مفخخة من صنعاء وتسقط في عمران على الأعيان المدنية

"التحالف": قادة المليشيا الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من صنعاء، طائرة بدون طيار "مفخخة" في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وقال "المالكي": استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

واختتم تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحوثي يطلق طائرة مفخخة من صنعاء وتسقط في عمران على الأعيان المدنية
سبق

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من صنعاء، طائرة بدون طيار "مفخخة" في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وقال "المالكي": استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

واختتم تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
05:37 PM

الحوثي يطلق طائرة مفخخة من صنعاء وتسقط في عمران على الأعيان المدنية

"التحالف": قادة المليشيا الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من صنعاء، طائرة بدون طيار "مفخخة" في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وقال "المالكي": استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

واختتم تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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