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باكستان تُجري تجربة ناجحة على "باليستي" قادر على حمل رؤوس نووية

صاروخ قصير المدى مطور محليًّا قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قصير المدى مطور محليًّا، قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية كافة.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم، أن التجربة أجريت على صاروخ "غزنوي"، وهو الجيل الثالث لمنظومة صواريخ "حتف" التي تُطَورها باكستان محليًّا.

وبيّن أن الصاروخ قادر على حمل الرؤوس النووية والتقليدية وإصابة هدفه على بعد 290 كيلومترًا؛ مشيرًا إلى أن التجربة كانت ناجحة، وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

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باكستان تُجري تجربة ناجحة على "باليستي" قادر على حمل رؤوس نووية
سبق

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قصير المدى مطور محليًّا، قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية كافة.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم، أن التجربة أجريت على صاروخ "غزنوي"، وهو الجيل الثالث لمنظومة صواريخ "حتف" التي تُطَورها باكستان محليًّا.

وبيّن أن الصاروخ قادر على حمل الرؤوس النووية والتقليدية وإصابة هدفه على بعد 290 كيلومترًا؛ مشيرًا إلى أن التجربة كانت ناجحة، وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:15 AM

باكستان تُجري تجربة ناجحة على "باليستي" قادر على حمل رؤوس نووية

صاروخ قصير المدى مطور محليًّا قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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أجرت القوات المسلحة الباكستانية، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قصير المدى مطور محليًّا، قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية كافة.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم، أن التجربة أجريت على صاروخ "غزنوي"، وهو الجيل الثالث لمنظومة صواريخ "حتف" التي تُطَورها باكستان محليًّا.

وبيّن أن الصاروخ قادر على حمل الرؤوس النووية والتقليدية وإصابة هدفه على بعد 290 كيلومترًا؛ مشيرًا إلى أن التجربة كانت ناجحة، وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

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