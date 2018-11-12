النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أوبك" تُلمح إلى احتمالية تنفيذ خفض إنتاج النفط العام المقبل

"الفالح" توقع حدوث تخمة في معروض النفط خلال 2019

ألمح أمين عام "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، محمد باركيندو، مساء الأحد، إلى إمكانية تنفيذ المنظمة والمنتجين خارجها خفض إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل حسب وكالة الأناضول.

وتفصيلاً، عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت سابق اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، واختتم مساءً.

وتتألف اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من الكويت وروسيا وسلطنة عمان وفنزويلا والجزائر.

وقال "باركيندو" في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إن القرار النهائي بشأن خفض إنتاج النفط من عدمه في 2019، سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للمنظمة، بالعاصمة النمساوية فيينا، في 5 ديسمبر 2018.

وينتهي الشهر المقبل، اتفاق خفض الإنتاج بين بلدان من المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا؛ حيث بدأ تنفيذه في يناير 2017.

وأضاف أمين عام أوبك: "بعض الشكوك حول النمو وعوامل أخرى ستؤثر على حجم الطلب العالمي على الخام خلال العام المقبل؛ ما يقود إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، بينما جهودنا هي تضييق تلك الفجوة".

ومن جهة أخرى، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إمكانية حدوث تخمة في معروض النفط الخام خلال العام المقبل 2019، معتبرًا أن "أوبك ربما بحاجة إلى تنفيذ خفض في الإنتاج".

وتابع الوزير "الفالح": "لدينا رغبة في أن يكون لدينا أدنى حد من المخزونات في العام القادم"، مبينًا أن إنتاج النفط السعودي، خلال الشهر الجاري، سيزيد على إنتاج شهر أكتوبر الماضي (10.7 ملايين برميل متوسط إنتاج أكتوبر).

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"أوبك" تُلمح إلى احتمالية تنفيذ خفض إنتاج النفط العام المقبل
سبق

ألمح أمين عام "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، محمد باركيندو، مساء الأحد، إلى إمكانية تنفيذ المنظمة والمنتجين خارجها خفض إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل حسب وكالة الأناضول.

وتفصيلاً، عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت سابق اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، واختتم مساءً.

وتتألف اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من الكويت وروسيا وسلطنة عمان وفنزويلا والجزائر.

وقال "باركيندو" في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إن القرار النهائي بشأن خفض إنتاج النفط من عدمه في 2019، سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للمنظمة، بالعاصمة النمساوية فيينا، في 5 ديسمبر 2018.

وينتهي الشهر المقبل، اتفاق خفض الإنتاج بين بلدان من المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا؛ حيث بدأ تنفيذه في يناير 2017.

وأضاف أمين عام أوبك: "بعض الشكوك حول النمو وعوامل أخرى ستؤثر على حجم الطلب العالمي على الخام خلال العام المقبل؛ ما يقود إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، بينما جهودنا هي تضييق تلك الفجوة".

ومن جهة أخرى، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إمكانية حدوث تخمة في معروض النفط الخام خلال العام المقبل 2019، معتبرًا أن "أوبك ربما بحاجة إلى تنفيذ خفض في الإنتاج".

وتابع الوزير "الفالح": "لدينا رغبة في أن يكون لدينا أدنى حد من المخزونات في العام القادم"، مبينًا أن إنتاج النفط السعودي، خلال الشهر الجاري، سيزيد على إنتاج شهر أكتوبر الماضي (10.7 ملايين برميل متوسط إنتاج أكتوبر).

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:08 AM

"أوبك" تُلمح إلى احتمالية تنفيذ خفض إنتاج النفط العام المقبل

"الفالح" توقع حدوث تخمة في معروض النفط خلال 2019

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,050

ألمح أمين عام "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، محمد باركيندو، مساء الأحد، إلى إمكانية تنفيذ المنظمة والمنتجين خارجها خفض إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل حسب وكالة الأناضول.

وتفصيلاً، عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت سابق اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، واختتم مساءً.

وتتألف اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من الكويت وروسيا وسلطنة عمان وفنزويلا والجزائر.

وقال "باركيندو" في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إن القرار النهائي بشأن خفض إنتاج النفط من عدمه في 2019، سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للمنظمة، بالعاصمة النمساوية فيينا، في 5 ديسمبر 2018.

وينتهي الشهر المقبل، اتفاق خفض الإنتاج بين بلدان من المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا؛ حيث بدأ تنفيذه في يناير 2017.

وأضاف أمين عام أوبك: "بعض الشكوك حول النمو وعوامل أخرى ستؤثر على حجم الطلب العالمي على الخام خلال العام المقبل؛ ما يقود إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، بينما جهودنا هي تضييق تلك الفجوة".

ومن جهة أخرى، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إمكانية حدوث تخمة في معروض النفط الخام خلال العام المقبل 2019، معتبرًا أن "أوبك ربما بحاجة إلى تنفيذ خفض في الإنتاج".

وتابع الوزير "الفالح": "لدينا رغبة في أن يكون لدينا أدنى حد من المخزونات في العام القادم"، مبينًا أن إنتاج النفط السعودي، خلال الشهر الجاري، سيزيد على إنتاج شهر أكتوبر الماضي (10.7 ملايين برميل متوسط إنتاج أكتوبر).

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,423
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,705
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,161
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,295

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة