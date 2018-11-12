"أوبك" تُلمح إلى احتمالية تنفيذ خفض إنتاج النفط العام المقبل

"الفالح" توقع حدوث تخمة في معروض النفط خلال 2019

ألمح أمين عام "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، محمد باركيندو، مساء الأحد، إلى إمكانية تنفيذ المنظمة والمنتجين خارجها خفض إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل حسب وكالة الأناضول.

وتفصيلاً، عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في وقت سابق اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، واختتم مساءً.

وتتألف اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من الكويت وروسيا وسلطنة عمان وفنزويلا والجزائر.

وقال "باركيندو" في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إن القرار النهائي بشأن خفض إنتاج النفط من عدمه في 2019، سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للمنظمة، بالعاصمة النمساوية فيينا، في 5 ديسمبر 2018.

وينتهي الشهر المقبل، اتفاق خفض الإنتاج بين بلدان من المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا؛ حيث بدأ تنفيذه في يناير 2017.

وأضاف أمين عام أوبك: "بعض الشكوك حول النمو وعوامل أخرى ستؤثر على حجم الطلب العالمي على الخام خلال العام المقبل؛ ما يقود إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، بينما جهودنا هي تضييق تلك الفجوة".

ومن جهة أخرى، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إمكانية حدوث تخمة في معروض النفط الخام خلال العام المقبل 2019، معتبرًا أن "أوبك ربما بحاجة إلى تنفيذ خفض في الإنتاج".

وتابع الوزير "الفالح": "لدينا رغبة في أن يكون لدينا أدنى حد من المخزونات في العام القادم"، مبينًا أن إنتاج النفط السعودي، خلال الشهر الجاري، سيزيد على إنتاج شهر أكتوبر الماضي (10.7 ملايين برميل متوسط إنتاج أكتوبر).