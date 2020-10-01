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اعتراف رسمي تركي بعجز تجاري ضخم.. و"رويترز" تتوقع الأسوأ!

فيما اقترضت "الخزانة" من السوق المحلي 13 مليار دولار منذ مطلع العام

سجل عجز التجارة الخارجية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 69.9% وفق بيانات رسمية.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية الحكومية، ارتفع عجز التجارة الخارجية ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي.

وخلال شهر أغسطس الماضي؛ ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 168.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ ليصل إلى 6.28 مليار دولار أمريكي.

ووفق صحيفة "زمان"، كشف التقرير أن صادرات تركيا تراجعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتصل إلى 12.46 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل تركيا عجزًا تجاريًّا كبيرًا بحلول نهاية العام، مع تأثر قطاعيْ التجارة والسياحة بحالة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، تشير التوقعات إلى أن العجز الجاري سيصل إلى 26 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، في تركيا.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام، 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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اعتراف رسمي تركي بعجز تجاري ضخم.. و"رويترز" تتوقع الأسوأ!
سبق

سجل عجز التجارة الخارجية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 69.9% وفق بيانات رسمية.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية الحكومية، ارتفع عجز التجارة الخارجية ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي.

وخلال شهر أغسطس الماضي؛ ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 168.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ ليصل إلى 6.28 مليار دولار أمريكي.

ووفق صحيفة "زمان"، كشف التقرير أن صادرات تركيا تراجعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتصل إلى 12.46 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل تركيا عجزًا تجاريًّا كبيرًا بحلول نهاية العام، مع تأثر قطاعيْ التجارة والسياحة بحالة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، تشير التوقعات إلى أن العجز الجاري سيصل إلى 26 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، في تركيا.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام، 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:46 PM

اعتراف رسمي تركي بعجز تجاري ضخم.. و"رويترز" تتوقع الأسوأ!

فيما اقترضت "الخزانة" من السوق المحلي 13 مليار دولار منذ مطلع العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل عجز التجارة الخارجية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 69.9% وفق بيانات رسمية.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية الحكومية، ارتفع عجز التجارة الخارجية ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي.

وخلال شهر أغسطس الماضي؛ ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 168.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ ليصل إلى 6.28 مليار دولار أمريكي.

ووفق صحيفة "زمان"، كشف التقرير أن صادرات تركيا تراجعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتصل إلى 12.46 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل تركيا عجزًا تجاريًّا كبيرًا بحلول نهاية العام، مع تأثر قطاعيْ التجارة والسياحة بحالة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، تشير التوقعات إلى أن العجز الجاري سيصل إلى 26 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، في تركيا.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام، 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

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