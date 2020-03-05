وقف إطلاق النار في إدلب يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل
روسيا وتركيا تسعيان إلى جعله دائمًا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.
وذكر "أردوغان" أن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائمًا وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن وهو يقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ست ساعات من المحادثات في موسكو، أن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات النظام السوري في المنطقة.
إطلاق نار
الرئيس التركي
أردوغان
سوريا
وقف إطلاق النار في إدلب يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-05
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.
وذكر "أردوغان" أن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائمًا وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن وهو يقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ست ساعات من المحادثات في موسكو، أن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات النظام السوري في المنطقة.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:35 PM
وقف إطلاق النار في إدلب يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل
روسيا وتركيا تسعيان إلى جعله دائمًا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل.
وذكر "أردوغان" أن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائمًا وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن وهو يقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ست ساعات من المحادثات في موسكو، أن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات النظام السوري في المنطقة.