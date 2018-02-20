النصر: سهيل يغيب عن مواجهة الباطن.. وكرونسلاف يعقد مؤتمراً صحفياً

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لمحترف فريق النصر سعد سهيل وجود شد في عضلة الساق الخلفية يحتاج معها اللاعب للراحة والعلاج لمدة يومين، وسوف يبدأ سهيل بالتأهيل تحت إشراف شريك النادي الطبي مركز فزيو فت.

هذا وانضم لاعبو نادي النصر المدعوون للانتظام بتدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المعسكر المقام في محافظة جدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وقد تم استدعاء خمسة لاعبين من الفريق وهم ( وليد عبدالله - عمر هوساوي - عبدالعزيز الجبرين - إبراهيم غالب - محمد السهلاوي ).

من جانب آخر سيعقد بمقر المركز الإعلامي بنادي النصر في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة من مساء يوم غد الأربعاء مؤتمراً صحفياً لمدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي كرونسلاف يورشيتش واللاعب البرازيلي برونو؛ وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمباراته أمام الباطن ضمن دور الثمانية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع الفريقين مساء الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.