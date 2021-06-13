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"مدني نجران": إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ حوثي

الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغاً عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.


وقال "آل فارع": نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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"مدني نجران": إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ حوثي
سبق

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغاً عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.


وقال "آل فارع": نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
04:28 PM

"مدني نجران": إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ حوثي

الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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2,751

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغاً عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.


وقال "آل فارع": نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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