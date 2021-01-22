وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:06 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.