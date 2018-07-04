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توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وشركة "آيرون نت"

تم بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة "آيرون نت" ممثلة في رئيسها التنفيذي الفريق أول كيث آلكساندر المديرالسابق لوكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية والقائد السابق لقيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، عميد الكلية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.

وأوضح الدكتور الدهلاوي أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية المهمة تتضمن الاستفادة من خبرات فريق استشاري من كبار الضباط ممن سبق لهم العمل في مناصب عليا في قيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية حيثسيشارك هؤلاء الضباط وغيرهم من الخبراء في إعداد وتقييم البرامج التعليمية والتدريبات الاحترافية لحرب الفضاء السيبراني وفق أفضل المعايير التي تراعي الجانب العملياتي والتكتيكي للحروب السيبرانية الحديثة.

وأشار الدكتور عبدالله الدهلاوي إلى أن البرامج التعليمية التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية ستجعل كلية الأمير محمد بن سلمان أول مؤسسة تعليمية وطنية وإقليمية لديها برامج تعليم عال تتضمن الجانب الأكاديميوالاحترافي و العملياتي والتكتيكي في المجالات المختلفة لحرب الفضاء السيبراني.

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توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وشركة "آيرون نت"
سبق

تم بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة "آيرون نت" ممثلة في رئيسها التنفيذي الفريق أول كيث آلكساندر المديرالسابق لوكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية والقائد السابق لقيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، عميد الكلية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.

وأوضح الدكتور الدهلاوي أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية المهمة تتضمن الاستفادة من خبرات فريق استشاري من كبار الضباط ممن سبق لهم العمل في مناصب عليا في قيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية حيثسيشارك هؤلاء الضباط وغيرهم من الخبراء في إعداد وتقييم البرامج التعليمية والتدريبات الاحترافية لحرب الفضاء السيبراني وفق أفضل المعايير التي تراعي الجانب العملياتي والتكتيكي للحروب السيبرانية الحديثة.

وأشار الدكتور عبدالله الدهلاوي إلى أن البرامج التعليمية التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية ستجعل كلية الأمير محمد بن سلمان أول مؤسسة تعليمية وطنية وإقليمية لديها برامج تعليم عال تتضمن الجانب الأكاديميوالاحترافي و العملياتي والتكتيكي في المجالات المختلفة لحرب الفضاء السيبراني.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
07:51 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:58 AM

توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وشركة "آيرون نت"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تم بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة "آيرون نت" ممثلة في رئيسها التنفيذي الفريق أول كيث آلكساندر المديرالسابق لوكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية والقائد السابق لقيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، عميد الكلية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.

وأوضح الدكتور الدهلاوي أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية المهمة تتضمن الاستفادة من خبرات فريق استشاري من كبار الضباط ممن سبق لهم العمل في مناصب عليا في قيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأمريكية حيثسيشارك هؤلاء الضباط وغيرهم من الخبراء في إعداد وتقييم البرامج التعليمية والتدريبات الاحترافية لحرب الفضاء السيبراني وفق أفضل المعايير التي تراعي الجانب العملياتي والتكتيكي للحروب السيبرانية الحديثة.

وأشار الدكتور عبدالله الدهلاوي إلى أن البرامج التعليمية التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية ستجعل كلية الأمير محمد بن سلمان أول مؤسسة تعليمية وطنية وإقليمية لديها برامج تعليم عال تتضمن الجانب الأكاديميوالاحترافي و العملياتي والتكتيكي في المجالات المختلفة لحرب الفضاء السيبراني.

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