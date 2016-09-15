النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫أخضر "تحت 19 عامًا" يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر استعدادًا لـ"الآسيوية"

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بجمهورية مصر، الذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والجهاز الفني المساعد، التي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن المنتخـب السعودي تحت 19 عامًا يأتـي في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات (أوزبكستان، والهند وأفغانستان)، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع نوفمبر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
‫أخضر "تحت 19 عامًا" يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر استعدادًا لـ"الآسيوية"
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بجمهورية مصر، الذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والجهاز الفني المساعد، التي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن المنتخـب السعودي تحت 19 عامًا يأتـي في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات (أوزبكستان، والهند وأفغانستان)، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع نوفمبر المقبل.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:45 PM

‫أخضر "تحت 19 عامًا" يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر استعدادًا لـ"الآسيوية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
310

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بجمهورية مصر، الذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والجهاز الفني المساعد، التي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن المنتخـب السعودي تحت 19 عامًا يأتـي في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات (أوزبكستان، والهند وأفغانستان)، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع نوفمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة