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قرار واتصال وخطة .. هكذا التحم "تميم" بـ "أردوغان" في عدوانه على سوريا

فيما قتلت وأصابت غارات "أنقرة" الغاشمة المئات وهجّرت 200 ألف من منازلهم

ذكر موقع "قطريليكس"؛ التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد؛ أصدر قراراً تمّ تعميمه على جميع الوسائل الإعلامية بإصدار أخبار مضللة عن أكراد سوريا؛ حيث بدأت بالفعل قناة الجزيرة والصحف المحلية في نسج عديد من الخيالات حول أكراد سوريا، وأنهم يسعون إلى افتعال الأزمات والاستقلال بمنطقة الشمال السوري، ويقومون بدعم أكراد تركيا في رفضهم التام سياسات "أردوغان" القمعية.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن تلك التوجهات الأميرية تأتي ضمن سلسلة الدعم التي توفرها "الدوحة" لرجب طيب أردوغان؛ في حربه الغاشمة على الدولة السورية عبر إغارة جنوده على منطقة الشمال، في حملة عسكرية موسعة انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أنه فور انطلاق العمليات العسكرية على الأراضي السورية أجرى "تميم بن حمد"؛ اتصالاً برجب طيب أردوغان؛ لدعمه خلال غاراته العسكرية الغاشمة على السوريين التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات وتهجير أكثر من 200 ألف سوري من منازلهم جرّاء اشتداد وتيرة العمليات العسكرية من جانب القوات التركية على المدنيين.

تميم بن حمد أردوغان أكراد سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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قرار واتصال وخطة .. هكذا التحم "تميم" بـ "أردوغان" في عدوانه على سوريا
سبق

ذكر موقع "قطريليكس"؛ التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد؛ أصدر قراراً تمّ تعميمه على جميع الوسائل الإعلامية بإصدار أخبار مضللة عن أكراد سوريا؛ حيث بدأت بالفعل قناة الجزيرة والصحف المحلية في نسج عديد من الخيالات حول أكراد سوريا، وأنهم يسعون إلى افتعال الأزمات والاستقلال بمنطقة الشمال السوري، ويقومون بدعم أكراد تركيا في رفضهم التام سياسات "أردوغان" القمعية.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن تلك التوجهات الأميرية تأتي ضمن سلسلة الدعم التي توفرها "الدوحة" لرجب طيب أردوغان؛ في حربه الغاشمة على الدولة السورية عبر إغارة جنوده على منطقة الشمال، في حملة عسكرية موسعة انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أنه فور انطلاق العمليات العسكرية على الأراضي السورية أجرى "تميم بن حمد"؛ اتصالاً برجب طيب أردوغان؛ لدعمه خلال غاراته العسكرية الغاشمة على السوريين التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات وتهجير أكثر من 200 ألف سوري من منازلهم جرّاء اشتداد وتيرة العمليات العسكرية من جانب القوات التركية على المدنيين.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:35 AM

قرار واتصال وخطة .. هكذا التحم "تميم" بـ "أردوغان" في عدوانه على سوريا

فيما قتلت وأصابت غارات "أنقرة" الغاشمة المئات وهجّرت 200 ألف من منازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع "قطريليكس"؛ التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد؛ أصدر قراراً تمّ تعميمه على جميع الوسائل الإعلامية بإصدار أخبار مضللة عن أكراد سوريا؛ حيث بدأت بالفعل قناة الجزيرة والصحف المحلية في نسج عديد من الخيالات حول أكراد سوريا، وأنهم يسعون إلى افتعال الأزمات والاستقلال بمنطقة الشمال السوري، ويقومون بدعم أكراد تركيا في رفضهم التام سياسات "أردوغان" القمعية.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن تلك التوجهات الأميرية تأتي ضمن سلسلة الدعم التي توفرها "الدوحة" لرجب طيب أردوغان؛ في حربه الغاشمة على الدولة السورية عبر إغارة جنوده على منطقة الشمال، في حملة عسكرية موسعة انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أنه فور انطلاق العمليات العسكرية على الأراضي السورية أجرى "تميم بن حمد"؛ اتصالاً برجب طيب أردوغان؛ لدعمه خلال غاراته العسكرية الغاشمة على السوريين التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات وتهجير أكثر من 200 ألف سوري من منازلهم جرّاء اشتداد وتيرة العمليات العسكرية من جانب القوات التركية على المدنيين.

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