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للتوعية بأهمية المقاييس .. "المواصفات" تطلق بودكاست "بالملي"

يساعد على التعريف بعناصر البنية التحتية الوطنية للجودة لدعم الاقتصاد

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بودكاست توعوياً بعنوان "بالملي"، بغرض تقديم محتوى توعوي جذاب، للتوعية بأهمية المواصفات القياسية ونظم المعايرة والقياس والجودة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصناعة السعودية.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات سعد بن عبدالله المسيحل: الهيئة تحرص بشكل حثيث على مواكبة آخر المستجدات والتطورات في إيصال رسالتها الإعلامية.

وأضاف: البودكاست يعد إحدى الوسائل الواعدة في المجال الإعلامي والتوعوي، لذا فقد حرصت الهيئة على أن تبادر بالاستفادة من هذه الوسيلة، وتقديم محتوى يعمل على تعزيز وعي المستهلك ويساعد على التعريف بأهمية عناصر البنية التحتية الوطنية للجودة في دعم الاقتصاد وتمكين الصناعة.

وأردف: بإمكان المتابعين الاستماع لحلقات البودكاست من خلال هذا الرابط: https://t.co/AnklXppyKO?amp=1.

وتابع "المسيحل": الهيئة تعمل وفق إستراتيجية توعوية وإعلامية تتوافق مع مستجدات العصر وتستفيد من وسائل الإعلام الجديد.

وقال: الجهد التوعوي للهيئة ينطلق إيمانا بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الخلفيات المعلوماتية والفنية اللازمة بطريقة مبسطة تساعد على تفعيل مشاركة المستهلكين في الحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية التي تمثل تهديداً حقيقياً لسلامة المستهلك وأمانه.

وأضاف "المسيحل": الهيئة تمتاز بإنتاج ضخم من المواد التوعوية التي تساعد على الارتقاء بوعي المستهلكين وتسهم في تعريفهم بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وآليات اختيار المنتجات التي تتمتع بجودة عالية.

ودعا المستهلكين إلى الاطلاع على تلك المواد من خلال متابعة حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني.

يُشار إلى أن حساب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد فاز أخيراً بجائزة درع التميّز الذهبي، كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته أكاديمية جوائز التمّيز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للتوعية بأهمية المقاييس .. "المواصفات" تطلق بودكاست "بالملي"
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بودكاست توعوياً بعنوان "بالملي"، بغرض تقديم محتوى توعوي جذاب، للتوعية بأهمية المواصفات القياسية ونظم المعايرة والقياس والجودة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصناعة السعودية.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات سعد بن عبدالله المسيحل: الهيئة تحرص بشكل حثيث على مواكبة آخر المستجدات والتطورات في إيصال رسالتها الإعلامية.

وأضاف: البودكاست يعد إحدى الوسائل الواعدة في المجال الإعلامي والتوعوي، لذا فقد حرصت الهيئة على أن تبادر بالاستفادة من هذه الوسيلة، وتقديم محتوى يعمل على تعزيز وعي المستهلك ويساعد على التعريف بأهمية عناصر البنية التحتية الوطنية للجودة في دعم الاقتصاد وتمكين الصناعة.

وأردف: بإمكان المتابعين الاستماع لحلقات البودكاست من خلال هذا الرابط: https://t.co/AnklXppyKO?amp=1.

وتابع "المسيحل": الهيئة تعمل وفق إستراتيجية توعوية وإعلامية تتوافق مع مستجدات العصر وتستفيد من وسائل الإعلام الجديد.

وقال: الجهد التوعوي للهيئة ينطلق إيمانا بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الخلفيات المعلوماتية والفنية اللازمة بطريقة مبسطة تساعد على تفعيل مشاركة المستهلكين في الحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية التي تمثل تهديداً حقيقياً لسلامة المستهلك وأمانه.

وأضاف "المسيحل": الهيئة تمتاز بإنتاج ضخم من المواد التوعوية التي تساعد على الارتقاء بوعي المستهلكين وتسهم في تعريفهم بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وآليات اختيار المنتجات التي تتمتع بجودة عالية.

ودعا المستهلكين إلى الاطلاع على تلك المواد من خلال متابعة حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني.

يُشار إلى أن حساب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد فاز أخيراً بجائزة درع التميّز الذهبي، كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته أكاديمية جوائز التمّيز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:53 PM

للتوعية بأهمية المقاييس .. "المواصفات" تطلق بودكاست "بالملي"

يساعد على التعريف بعناصر البنية التحتية الوطنية للجودة لدعم الاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بودكاست توعوياً بعنوان "بالملي"، بغرض تقديم محتوى توعوي جذاب، للتوعية بأهمية المواصفات القياسية ونظم المعايرة والقياس والجودة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصناعة السعودية.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات سعد بن عبدالله المسيحل: الهيئة تحرص بشكل حثيث على مواكبة آخر المستجدات والتطورات في إيصال رسالتها الإعلامية.

وأضاف: البودكاست يعد إحدى الوسائل الواعدة في المجال الإعلامي والتوعوي، لذا فقد حرصت الهيئة على أن تبادر بالاستفادة من هذه الوسيلة، وتقديم محتوى يعمل على تعزيز وعي المستهلك ويساعد على التعريف بأهمية عناصر البنية التحتية الوطنية للجودة في دعم الاقتصاد وتمكين الصناعة.

وأردف: بإمكان المتابعين الاستماع لحلقات البودكاست من خلال هذا الرابط: https://t.co/AnklXppyKO?amp=1.

وتابع "المسيحل": الهيئة تعمل وفق إستراتيجية توعوية وإعلامية تتوافق مع مستجدات العصر وتستفيد من وسائل الإعلام الجديد.

وقال: الجهد التوعوي للهيئة ينطلق إيمانا بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الخلفيات المعلوماتية والفنية اللازمة بطريقة مبسطة تساعد على تفعيل مشاركة المستهلكين في الحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية التي تمثل تهديداً حقيقياً لسلامة المستهلك وأمانه.

وأضاف "المسيحل": الهيئة تمتاز بإنتاج ضخم من المواد التوعوية التي تساعد على الارتقاء بوعي المستهلكين وتسهم في تعريفهم بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وآليات اختيار المنتجات التي تتمتع بجودة عالية.

ودعا المستهلكين إلى الاطلاع على تلك المواد من خلال متابعة حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني.

يُشار إلى أن حساب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد فاز أخيراً بجائزة درع التميّز الذهبي، كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته أكاديمية جوائز التمّيز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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