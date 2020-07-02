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"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

‫فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.

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"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية
سبق

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

‫فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:51 PM

"أبونيان" للمرتبة لـ "14" بوزارة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بترقية خالد بن فهد أبونيان إلى وظيفة "مستشار لشؤون البادية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

‫فيما أعرب "أبونيان" عن فخره واعتزازه الكبير بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون -بعون الله تعالى- حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن ومواطنيه.

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