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عقب هزة الكويت .. "المساحة الجيولوجية" تؤكّد لـ "سبق": السعودية لم تتأثر

أبا الخيل: بعيدة عن حدود المملكة بأكثر من ٤٠٠ كيلو .. قوتها 5.7 هرتز

أكّد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ لـ "سبق"، أن الهزة الأرضية التي حدثت، صباح اليوم، وذلك عند الساعة ١٠ بقوة 5.7 هرتز، ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها عند الساعة ١٠:٢٦ دقيقة حدثت شمال شرق الخليج العربي، شمال شرق الكويت.

وأضاف: إنها بعيدة عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من ٤٠٠ كيلو، وتحديداً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.

وقال إن الهزه الأرضية قوتها 5.7 بناءً على المرصد الإيراني والمرصد الأوروبي، وطمأن أبا الخيل؛ المواطنين والمقيمين في المملكة، موضحا أن المملكة لم تتعرّض لأيّ هزة أرضية، ولله الحمد.

وبيّن أن المركز الوطني للزلازل لم يرصد أي هزة تُذكر؛ مشيراً الى أن المركز يعمل وبشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب هزة الكويت .. "المساحة الجيولوجية" تؤكّد لـ "سبق": السعودية لم تتأثر
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ لـ "سبق"، أن الهزة الأرضية التي حدثت، صباح اليوم، وذلك عند الساعة ١٠ بقوة 5.7 هرتز، ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها عند الساعة ١٠:٢٦ دقيقة حدثت شمال شرق الخليج العربي، شمال شرق الكويت.

وأضاف: إنها بعيدة عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من ٤٠٠ كيلو، وتحديداً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.

وقال إن الهزه الأرضية قوتها 5.7 بناءً على المرصد الإيراني والمرصد الأوروبي، وطمأن أبا الخيل؛ المواطنين والمقيمين في المملكة، موضحا أن المملكة لم تتعرّض لأيّ هزة أرضية، ولله الحمد.

وبيّن أن المركز الوطني للزلازل لم يرصد أي هزة تُذكر؛ مشيراً الى أن المركز يعمل وبشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
11:52 AM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:52 PM

عقب هزة الكويت .. "المساحة الجيولوجية" تؤكّد لـ "سبق": السعودية لم تتأثر

أبا الخيل: بعيدة عن حدود المملكة بأكثر من ٤٠٠ كيلو .. قوتها 5.7 هرتز

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قاسم الخبراني - الرياض
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4,370

أكّد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ لـ "سبق"، أن الهزة الأرضية التي حدثت، صباح اليوم، وذلك عند الساعة ١٠ بقوة 5.7 هرتز، ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها عند الساعة ١٠:٢٦ دقيقة حدثت شمال شرق الخليج العربي، شمال شرق الكويت.

وأضاف: إنها بعيدة عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من ٤٠٠ كيلو، وتحديداً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.

وقال إن الهزه الأرضية قوتها 5.7 بناءً على المرصد الإيراني والمرصد الأوروبي، وطمأن أبا الخيل؛ المواطنين والمقيمين في المملكة، موضحا أن المملكة لم تتعرّض لأيّ هزة أرضية، ولله الحمد.

وبيّن أن المركز الوطني للزلازل لم يرصد أي هزة تُذكر؛ مشيراً الى أن المركز يعمل وبشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

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