إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي في العنق بحفر الباطن

وجود تليف بالعضلة الرئيسة بالرقبة

أسهم -بفضل الله - مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إنهاء معاناة طفلة من تشوُّه خلقي في العنق منذ الولادة والتفاف بالوجه وعدم القدرة على تحريك العنق, حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليف بالعضلة الرئيسة بالرقبة.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله إصلاح التشوهات وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي، وتكللت بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها, حيث تماثلت للشفاء التام وغادرت الطفلة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك العنق ولله الحمد.