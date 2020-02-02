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أبو نخاع: رصدنا المسيئين لـ"ضمك" و"ابن زكري"

أعلن صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، أنه تم رصد جميع التجاوزات بحق النادي ومدربه نور الدين بن زكري.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر:" تم حصر جميع من تلفظ وتجاوز واعتدى على النادي أو أحد منسوبيه وبالأخص الكابتن نور الدين بن زكري ‏وسيتم تقديم الملف كاملاً لمحامي النادي لذلك وجب التنويه".

وكان المدرب قد واجه هجوماً بعد نهاية مباراة النصر وضمك بالتعادل الإيجابي وحديثه بأن النصر لن يسجل إلا من ركلة جزاء بخلاف اشتباكه لفظياً مع فيتوريا مدرب فريق النصر.

صالح أبو نخاع نادي ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبو نخاع: رصدنا المسيئين لـ"ضمك" و"ابن زكري"
سبق

أعلن صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، أنه تم رصد جميع التجاوزات بحق النادي ومدربه نور الدين بن زكري.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر:" تم حصر جميع من تلفظ وتجاوز واعتدى على النادي أو أحد منسوبيه وبالأخص الكابتن نور الدين بن زكري ‏وسيتم تقديم الملف كاملاً لمحامي النادي لذلك وجب التنويه".

وكان المدرب قد واجه هجوماً بعد نهاية مباراة النصر وضمك بالتعادل الإيجابي وحديثه بأن النصر لن يسجل إلا من ركلة جزاء بخلاف اشتباكه لفظياً مع فيتوريا مدرب فريق النصر.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:48 PM

أبو نخاع: رصدنا المسيئين لـ"ضمك" و"ابن زكري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، أنه تم رصد جميع التجاوزات بحق النادي ومدربه نور الدين بن زكري.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر:" تم حصر جميع من تلفظ وتجاوز واعتدى على النادي أو أحد منسوبيه وبالأخص الكابتن نور الدين بن زكري ‏وسيتم تقديم الملف كاملاً لمحامي النادي لذلك وجب التنويه".

وكان المدرب قد واجه هجوماً بعد نهاية مباراة النصر وضمك بالتعادل الإيجابي وحديثه بأن النصر لن يسجل إلا من ركلة جزاء بخلاف اشتباكه لفظياً مع فيتوريا مدرب فريق النصر.

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