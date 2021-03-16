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"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه إلى إنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً عن بُعد

دعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .. لا حاجة إلى المراجعة

دعا صندوق التنمية العقارية، المواطنين، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ في بيان صحافي، اليوم، أنه لا حاجة إلى المواطن لمراجعة فروع الصندوق، ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي؛ إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخّر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 199088، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وبيّن العصيمي؛ أن الخدمات الإلكترونية تشمل: خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى "سمة"، الاستعلام عن الطلب؛ إعفاء متوفى، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فيروس كورونا.

صندوق التنمية العقارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه إلى إنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً عن بُعد
سبق

دعا صندوق التنمية العقارية، المواطنين، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ في بيان صحافي، اليوم، أنه لا حاجة إلى المواطن لمراجعة فروع الصندوق، ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي؛ إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخّر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 199088، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وبيّن العصيمي؛ أن الخدمات الإلكترونية تشمل: خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى "سمة"، الاستعلام عن الطلب؛ إعفاء متوفى، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فيروس كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:43 AM

"الصندوق العقاري" يدعو مستفيديه إلى إنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً عن بُعد

دعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .. لا حاجة إلى المراجعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق التنمية العقارية، المواطنين، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ في بيان صحافي، اليوم، أنه لا حاجة إلى المواطن لمراجعة فروع الصندوق، ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي؛ إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخّر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 199088، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وبيّن العصيمي؛ أن الخدمات الإلكترونية تشمل: خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى "سمة"، الاستعلام عن الطلب؛ إعفاء متوفى، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فيروس كورونا.

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