النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود

محطة الكهرباء الوحيدة مهددة بالتوقف

أوقف الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس)، شحنات الوقود إلى قطاع غزة، بذريعة "إطلاق بالونات حارقة من القطاع أحرقت مساحات من الأراضي الزراعية على الحدود" حسب زعمه.

وحذر محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسية في غزة، من أن وقف واردات الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ويؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود.

ويحصل الفلسطينيون في غزة حالياً على الكهرباء لنحو ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.

وقصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية الليلة الماضية منشآت في غزة، وأغلق الاحتلال في وقت سابق المعبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة وقلص المساحة المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.

الاحتلال الإسرائيلي شحنات الوقود

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود
سبق

أوقف الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس)، شحنات الوقود إلى قطاع غزة، بذريعة "إطلاق بالونات حارقة من القطاع أحرقت مساحات من الأراضي الزراعية على الحدود" حسب زعمه.

وحذر محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسية في غزة، من أن وقف واردات الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ويؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود.

ويحصل الفلسطينيون في غزة حالياً على الكهرباء لنحو ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.

وقصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية الليلة الماضية منشآت في غزة، وأغلق الاحتلال في وقت سابق المعبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة وقلص المساحة المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:13 PM

الاحتلال يمنع تزويد غزة بشحنات الوقود

محطة الكهرباء الوحيدة مهددة بالتوقف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
257

أوقف الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس)، شحنات الوقود إلى قطاع غزة، بذريعة "إطلاق بالونات حارقة من القطاع أحرقت مساحات من الأراضي الزراعية على الحدود" حسب زعمه.

وحذر محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسية في غزة، من أن وقف واردات الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ويؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود.

ويحصل الفلسطينيون في غزة حالياً على الكهرباء لنحو ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.

وقصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية الليلة الماضية منشآت في غزة، وأغلق الاحتلال في وقت سابق المعبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة وقلص المساحة المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,284
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,628

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة