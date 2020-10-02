بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 213 مواطناً

لتبرعهم بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 213 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم: محمد فقيهي, غيث البارقي, محمد السبيعي, هبه عبدالرحمن, الوكيل الرقيب/ رامي السفياني, الرقيب فني/ نايف المالكي, النقيب مهندس/ سالم العمري, الرقيب/ حسين حبتري, العقيد الدكتور/ فهد السهلي, العريف/ عبدالهالدي العمري, الرقيب متقاعد/ حاتم العنزي, الرقيب/ محمد السبيعي, الرقيب/ فهد العمراني, ياسر العبداللطيف, جواهر معجباني, الجندل أول/ أحمد زين الدين, محمد العامري, فهد المطيري, زيد المحيميدي, العريف/ أحمد الراشدي, فيصل العميري, الوكيل الرقيب فني/ طامي عسيري, إبراهيم القحطاني, الرقيب/ رزان الشيباني, أيمن الثبيتي, حمود الحدري, الرقيب/ محمد قيسي, سعود مجممي, ماهر الجهني, المقدم/ محمد الرويلي, الملازم بحري/ محمد الحجيري, بسام القاضي, عبدالمجيد بن شليل, علي مسرحي, علي الشهري, عبدالله السحيباني, عبدالعزيز فارس, حماد الحماد, مثقب آل سعدالله, عيسى زربطان, عثمان الشهري, عبدالله الراشد, هشام المبيريك, زيد عسيري, الملازم أول/ محمد الشبانه, الرقيب/ أحمد المطيري, المقدم/ عبدالعزيز الحمود, عبدالعزيز العنزي, عبدالله القحطاني, علي القحطاني, مشعل العدواني, الجندي أول/ نصار الذيباني, رئيس رقباء/ عبدالعزيز شعلان, الرقيب/ سلطان قيسي, سالم العنزي, عبدالعزيز الفوزان, محمد المعيوف, الرقيب/ مسفر الدوسري, عبدالله المطيري, وليد سحلول, بدر عبيد, طاهر الجرفي, نانف الثقفي, أنس سندي, محمد الشمري, الرقيب/ فايز الأصلعي, عبدالله الدبيان, العريف/ عبدالرحمن الديواني, عمار حريري, ماجد الذايدي, عبدالرحمن الدوسري, عدنان حكمي, الجندل أول/ طلال الزهراني, الرقيب/ سعيد الزهراني, العميد ركن/ ثابت آل سويد, الرقيب/ شداد العمري, الرقيب أول/ فهد المهيد, هشام الغنيم, خالد اللهيبي, سلطان الموسى, ماجد القحطاني, مشرف العمري, العريف/ فارس العيد, عبدالله الدريبي, عامر الهلالي, عمرو العمري, العريف/ تركي المطيري, الرقيب/ عيد البقمي, عبدالله الزهراني, الوكيل الرقيب/ منور العنزي, معاذ السحيباني, الرقيب/ عايد الشمري, الرقيب/ محمد القحطاني, الرائد/ سعد بن لبده, النقيب/ عبدالرحمن الرشيدي, الوكيل الرقيب/ فهد مجرشي, الرقيب أول/ عثمان الشهري, الرقيب/ طه الهوساوي, الرائد/ نواف الشمري, مبارك العتيبي, يحيى مشرفي, الرقيب/ عبدالله اليماني, الوكيل الرقيب/ عبدالمحسن المطيري, الوكيل الرقيب/ سليمان السليمان, جندي أول/ علي الحربي, شايع الدوسري, سفاح الشهري, الرقيب أول/ بدر القحطاني, الوكيل الرقيب/ طلال المطرود, ماجد الأحمري, العريف/ صالح الحربي, بندر القحطاني, تركي اليوسف, رئيس الرقباء/ عويض الحربي, منصور القحطاني, عيسى الغامدي, عبدالرحمن النوح, جعفر الياسين, علي الغامدي, الرقيب أول/ سويد السبيعي, الرقيب أول/ عبدالرحمن العتيبي, المقدم/ عبدالله الأسمري, الرائد/ سليمان الحميدي, الوكيل الرقيب/ مصلح العمري, الوكيل الرقيب/ تركي الزهراني, العقيد/ نايف العتيبي, الرئيس رقباء/ عوض القحطاني, الوكيل الرقيب/ خالد العامري, سعود الرشيدي, الوكيل الرقيب/ يحيى المطيري, عباس السمنودي, عثمان جبلاوي, خالد الحربي, الرئيس رقباء/ فهد مهيزع, إيمان الصافي, علي بن نمشان, محمد الحميد, عمرو جمال, الوكيل الرقيب/ محمد شراحيلي, عبدالكريم قشقري, العقيد ركن/ فهد الحارثي, الوكيل الرقيب/ مسفر المجنوني, العريف/ سفير العتيبي, يوسف سندي, أنور عباس, فيصل الزهراني, صالح أحمد, نبيل بن سمان, رائد قطب, خالد سيف الدين, زهير قاضي, عبدالهادي العوفي, طلال الشهري, عبدالرحمن الصبري, المقدم الركن/ عبدالله النوفل, وكيل رقيب/ علي الأسمري, محمد العتيبي, عساف العقيل, حمود الفرج, محمد البواردي, الرقيب/ أحمد الرويلي, الرئيس رقباء فني/ عبدالعزيز المطوع, العريف/ بدر العبلان, عبدالعزيز المناع, أحمد ابو حيمد, الرقيب أول/ بداح النوفل, فارس العنزي, متعب الشيبان, العريف/ أيمن الشهري, شاكر الحامد, الرائد بحري/ سعيد الهاجري, شاهر السمان, سمير الأحمدي, رسمية العيثان, الرقيب أول/ مسفر الزهراني, الوكيل الرقيب/ خالد ذياب, علي الشهري, عبدالله الردادي, خالد العلوي, العريف/ عبدالرحمن مجاشي, ماجد الحازمي, ياسر قاضي, حمد الرشيدي, عبدالوهاب الصاعدي, أمين نظيف, الرقيب فني/ سلمان الفته, رامز مرزوقي, محمد الحربي, عبدالمجيد السهلي, عبدالله المزروعي, منى الحرازي, الوكيل الرقيب/ محمد الرفاعي, ناصر الشمري, يوسف شبلي, الرئيس رقباء بحري/ عادل كوسي, عبدالله التميمي, أنور الحمد, المقدم الركن/ حمدان الرويلي, المقدم البحري الركن/ عادل العساف, أنور العنزي, الجندي أول/ نواف الجهني, أحمد الغريب, باسم الشريدة, الملازم أول/ سلطان القثامي, عبدالعزيز الزنبدي, الرقيب متقاعد/ حسن حقوي, مرعي عسيري, منير الرشيدي, العريف/ محمد المطيري, عبدالله المناحي, فيصل الغامدي, محمد شاولي, عبدالرحمن عقبلي.