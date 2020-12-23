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"البسامي" رئيسًا لبلدية ضرماء

باشر المهندس عبدالله بن حسين البسامي مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة ضرماء.. وذلك بعد أن صدر قرار سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليفه بالعمل رئيسًا للبلدية خلفًا للمهندس سعود بن نافع السلمي الذي تم تكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة حوطة بني تميم.

فيما أعرب "البسامي" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وكذلك وكيل أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله الطيار على هذه الثقة.

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"البسامي" رئيسًا لبلدية ضرماء
سبق

باشر المهندس عبدالله بن حسين البسامي مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة ضرماء.. وذلك بعد أن صدر قرار سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليفه بالعمل رئيسًا للبلدية خلفًا للمهندس سعود بن نافع السلمي الذي تم تكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة حوطة بني تميم.

فيما أعرب "البسامي" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وكذلك وكيل أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله الطيار على هذه الثقة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:15 PM

"البسامي" رئيسًا لبلدية ضرماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - ضرمة
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باشر المهندس عبدالله بن حسين البسامي مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة ضرماء.. وذلك بعد أن صدر قرار سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليفه بالعمل رئيسًا للبلدية خلفًا للمهندس سعود بن نافع السلمي الذي تم تكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة حوطة بني تميم.

فيما أعرب "البسامي" عن شكره وتقديره لأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وكذلك وكيل أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله الطيار على هذه الثقة.

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