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لليوم الـ18.. إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للاشقاء خلال رمضان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وجرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طناً للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5,400 فرد في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 21,008 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الـ18.. إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وجرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طناً للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5,400 فرد في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 21,008 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:38 PM

لليوم الـ18.. إغاثي الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للاشقاء خلال رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وجرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طناً للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5,400 فرد في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 21,008 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

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