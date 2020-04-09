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حساب المواطن يودع 2.3 مليار ريال مخصص دعم أبريل.. 71 مليارًا إجمالي الدفعات

نسبة المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ29 بلغت 82%.. 12.5 مليون مستفيد

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة: الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -0.9%؛ مشيرًا إلى أن 52% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريال؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 59%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ مشكّلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%؛ أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكّل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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حساب المواطن يودع 2.3 مليار ريال مخصص دعم أبريل.. 71 مليارًا إجمالي الدفعات
سبق

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة: الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -0.9%؛ مشيرًا إلى أن 52% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريال؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 59%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ مشكّلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%؛ أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكّل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:28 PM

حساب المواطن يودع 2.3 مليار ريال مخصص دعم أبريل.. 71 مليارًا إجمالي الدفعات

نسبة المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ29 بلغت 82%.. 12.5 مليون مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82%؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال؛ منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" سلطان القحطاني، أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة: الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -0.9%؛ مشيرًا إلى أن 52% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريال؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 59%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد؛ مشكّلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%؛ أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكّل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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