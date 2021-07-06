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مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

تصدى لـ7ملايين هجمة إلكترونية.. ويخدم 30 مليون زائر

قدم مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح سطرتها أيدٍ وطنية ساهمت في التصدي لأكثر من ٧ ملايين هجمة إلكترونية ويخدم أكثر من ٣٠ مليون زائر يعمل به أكثر من 350 موظفاً على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، قال فهد المحمدي مدير تشغيل الأنظمة، إنه يتم في غرفة التحكم والأنظمة التأكد من جاهزية جميع الأنظمة ومتابعتها بشكل يومي من بعد إطلاق النظام إلى انتهاء موسم الحج.

ومن جانبه، قال يحيى كاسب مدير الدعم الفني إن من ضمن مركز معلومات الحج والعمرة قسم مختص بخدمة العملاء والدعم الفني به مختصون في تقنية المعلومات والبرمجة ليتم الرد على جميع الاستفسارات والمشاكل القادمة من ضيوف الرحمن وحلّها بجودة عالية وعلى أكمل وجه.

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مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً
سبق

قدم مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح سطرتها أيدٍ وطنية ساهمت في التصدي لأكثر من ٧ ملايين هجمة إلكترونية ويخدم أكثر من ٣٠ مليون زائر يعمل به أكثر من 350 موظفاً على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، قال فهد المحمدي مدير تشغيل الأنظمة، إنه يتم في غرفة التحكم والأنظمة التأكد من جاهزية جميع الأنظمة ومتابعتها بشكل يومي من بعد إطلاق النظام إلى انتهاء موسم الحج.

ومن جانبه، قال يحيى كاسب مدير الدعم الفني إن من ضمن مركز معلومات الحج والعمرة قسم مختص بخدمة العملاء والدعم الفني به مختصون في تقنية المعلومات والبرمجة ليتم الرد على جميع الاستفسارات والمشاكل القادمة من ضيوف الرحمن وحلّها بجودة عالية وعلى أكمل وجه.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:30 PM

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

تصدى لـ7ملايين هجمة إلكترونية.. ويخدم 30 مليون زائر

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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قدم مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح سطرتها أيدٍ وطنية ساهمت في التصدي لأكثر من ٧ ملايين هجمة إلكترونية ويخدم أكثر من ٣٠ مليون زائر يعمل به أكثر من 350 موظفاً على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، قال فهد المحمدي مدير تشغيل الأنظمة، إنه يتم في غرفة التحكم والأنظمة التأكد من جاهزية جميع الأنظمة ومتابعتها بشكل يومي من بعد إطلاق النظام إلى انتهاء موسم الحج.

ومن جانبه، قال يحيى كاسب مدير الدعم الفني إن من ضمن مركز معلومات الحج والعمرة قسم مختص بخدمة العملاء والدعم الفني به مختصون في تقنية المعلومات والبرمجة ليتم الرد على جميع الاستفسارات والمشاكل القادمة من ضيوف الرحمن وحلّها بجودة عالية وعلى أكمل وجه.

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201,250 سيارة ..

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