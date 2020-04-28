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روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور

قال: الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور
سبق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
06:24 PM

روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور

قال: الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.

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