وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا. وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 06:24 PM

روسيا تعلن تمديد العزل العام حتى 11 مايو.. وبوتين: مستعدّون لأي تطور قال: الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية في ظروف جائحة كورونا





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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مواجهة تفشّي فيروس كورونا عقده، اليوم الثلاثاء: إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية الجائحة.