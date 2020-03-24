مصر تعلن حظر تجول لمدة أسبوعين
إغلاق كل المحال التجارية يبدأ من 5 مساء
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، عن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء للسادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".
كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كل المحال التجارية والمولات من 5 مساءً بالتوقيت المحلي.
رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي
حظر تجول
فيروس كورونا الجديد
مصر تعلن حظر تجول لمدة أسبوعين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-24
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، عن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء للسادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".
كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كل المحال التجارية والمولات من 5 مساءً بالتوقيت المحلي.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:33 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:12 PM
مصر تعلن حظر تجول لمدة أسبوعين
إغلاق كل المحال التجارية يبدأ من 5 مساء
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، عن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء للسادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".
كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كل المحال التجارية والمولات من 5 مساءً بالتوقيت المحلي.