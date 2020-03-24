مصر تعلن حظر تجول لمدة أسبوعين

إغلاق كل المحال التجارية يبدأ من 5 مساء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، عن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء للسادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كل المحال التجارية والمولات من 5 مساءً بالتوقيت المحلي.