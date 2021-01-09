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بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب

قال: قدّم للشعب السعودي والعالم درساً بأنهما من أولويات الضروريات التي أمرنا بها ديننا الحنيف

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضرب أروع الأمثلة والنماذج المشرّفة في الجمع بين التوكل والعمل بالأسباب.

جاء ذلك إثر تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جرعة لقاح كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث قال "السديس"، إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قدّم للشعب السعودي والعالم درساً في التوكل والأخذ بأسباب الوقاية بتلقيه جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأضاف: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكّد للشعب والعالم أجمع بأخذه جرعة لقاح كورونا، بأن التوكل والأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله -عزّ وجلّ- ورسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من أولويات الضروريات التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليها وهي حفظ النفس".

ودعا "السديس"؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يمن على بلاد الحرمين الشريفين حكومةً وشعباً بالصحة والأمن والأمان والاستقرار.

لقاح كورونا خادم الحرمين الشريفين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضرب أروع الأمثلة والنماذج المشرّفة في الجمع بين التوكل والعمل بالأسباب.

جاء ذلك إثر تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جرعة لقاح كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث قال "السديس"، إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قدّم للشعب السعودي والعالم درساً في التوكل والأخذ بأسباب الوقاية بتلقيه جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأضاف: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكّد للشعب والعالم أجمع بأخذه جرعة لقاح كورونا، بأن التوكل والأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله -عزّ وجلّ- ورسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من أولويات الضروريات التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليها وهي حفظ النفس".

ودعا "السديس"؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يمن على بلاد الحرمين الشريفين حكومةً وشعباً بالصحة والأمن والأمان والاستقرار.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:05 AM
اخر تعديل
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:46 AM

بعد تلقي خادم الحرمين اللقاح.. السديس: الملك ضرب أروع الأمثلة في التوكل والأخذ بالأسباب

قال: قدّم للشعب السعودي والعالم درساً بأنهما من أولويات الضروريات التي أمرنا بها ديننا الحنيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ضرب أروع الأمثلة والنماذج المشرّفة في الجمع بين التوكل والعمل بالأسباب.

جاء ذلك إثر تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جرعة لقاح كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث قال "السديس"، إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قدّم للشعب السعودي والعالم درساً في التوكل والأخذ بأسباب الوقاية بتلقيه جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأضاف: "خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكّد للشعب والعالم أجمع بأخذه جرعة لقاح كورونا، بأن التوكل والأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله -عزّ وجلّ- ورسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من أولويات الضروريات التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليها وهي حفظ النفس".

ودعا "السديس"؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يمن على بلاد الحرمين الشريفين حكومةً وشعباً بالصحة والأمن والأمان والاستقرار.

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