"جوجل" تتحرّك لإيقاف تحديث "خطير" قد يدمّر بياناتك

تقرير: الأزمة تبدأ مع متصفح "كروم" .. إنه الـ "ويب فيو"

تحرّكت شركة "جوجل" الأمريكية، بصورة عاجلة، من أجل إيقاف تحديث وُصف بـ"الخطير"، الذي يتسبّب في تدمير بيانات المستخدم.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إنها أوقفت التحديث الأخير لمتصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد ورود تقارير حول أنه يتسبّب في فقدان وتدمير بيانات المستخدم.

وأوضح التقرير أن عدداً كبيراً من المستخدمين اشتكوا من أنه بمجرد تحديث متصفح "جوجل كروم" لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة تكمن في تقنية "ويب فيو"، التي تجعل البيانات سليمة من الناحية الفنية، لكن لا يمكن الوصول إليها عملياً.

وأثر تحديث "جوجل كروم" على تطبيقات أخرى مرتبطة بالمتصفح، مثل تطبيق "تويتر لايت" الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على منصة جوجل.

وقالت بدورها "جوجل" إنها تستكشف حالياً طرقاً لإصلاح هذا الخلل، بصورة لا تؤثر في بيانات المستخدم.

ولكن أشارت إلى أنه حتى تتمكّن من الإصلاح النهائي لهذا الخلل، ستوقف التحديث بصورة كاملة، وطالبت المستخدمين الذين قاموا بتحميله، بإلغاء التحديث والعودة إلى النسخة السابقة حتى يتم طرح التحديث الجديد.