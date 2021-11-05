"الروقي" إلى المرتبة العاشرة بـ"الموارد البشرية" بمكة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بترقية محمد بن حمود الروقي إلى المرتبة العاشرة في فرع الوزارة بمكة المكرمة.

وعبر "الروقي" عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.