النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة مكة" تنذر بائع الملابس الشتوية بطريق الشرائع وتتوعده بالمصادرة

"زيتوني" لـ "سبق": تم استدعاء صاحبه الأسبوع الماضي وتَعهّد بعدم العودة

توعدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، أحد الأسواق الغير نظامية، المتخصصة في بيع الملابس الشتوية، بالمصادرة والإزالة، وذلك لعدم نظاميتها، وممارسة البيع فيها في الهواء الطلق وعلى قارعة إحدى الطرقات بمكة المكرمة، دون أدنى مسؤولية.

ويشهد الموقع الشهير المتخصص في بيع الملابس الشتوية، هذه الأيام تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين الذين يحرصون على شراء وإقتناء الملابس الشتوية ترقباً لحلول موجات برد على المنطقة.

وأشار مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إلى أن بلدية الشرائع، ومن خلال متابعتها الميدانية، استدعت الأسبوع الماضي، القائم على السوق المخالف، وهو مواطن في العقد السادس من عمره، حيث تعهد برفع معروضاته.

ولفت " زيتوني " إلى أن البلدية تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمداهمة الموقع المشار إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، كون السوق مقام بطريقة غير نظامية ومخالف لتعليمات الأمانة، إلى جانب عدم إلتزام صاحبه بالتعهد الخطي الذي أُخذ عليه، تضمن إعطاءه مهلة محددة لمغادرة الموقع.

مؤكدا أن الإدارات المختصة بالأمانة تمنح تصاريح نظامية لبعض سيارات البيع المتنقل متى ما توفرت بها الشروط والمواصفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة" تنذر بائع الملابس الشتوية بطريق الشرائع وتتوعده بالمصادرة
سبق

توعدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، أحد الأسواق الغير نظامية، المتخصصة في بيع الملابس الشتوية، بالمصادرة والإزالة، وذلك لعدم نظاميتها، وممارسة البيع فيها في الهواء الطلق وعلى قارعة إحدى الطرقات بمكة المكرمة، دون أدنى مسؤولية.

ويشهد الموقع الشهير المتخصص في بيع الملابس الشتوية، هذه الأيام تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين الذين يحرصون على شراء وإقتناء الملابس الشتوية ترقباً لحلول موجات برد على المنطقة.

وأشار مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إلى أن بلدية الشرائع، ومن خلال متابعتها الميدانية، استدعت الأسبوع الماضي، القائم على السوق المخالف، وهو مواطن في العقد السادس من عمره، حيث تعهد برفع معروضاته.

ولفت " زيتوني " إلى أن البلدية تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمداهمة الموقع المشار إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، كون السوق مقام بطريقة غير نظامية ومخالف لتعليمات الأمانة، إلى جانب عدم إلتزام صاحبه بالتعهد الخطي الذي أُخذ عليه، تضمن إعطاءه مهلة محددة لمغادرة الموقع.

مؤكدا أن الإدارات المختصة بالأمانة تمنح تصاريح نظامية لبعض سيارات البيع المتنقل متى ما توفرت بها الشروط والمواصفات.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:48 PM

"أمانة مكة" تنذر بائع الملابس الشتوية بطريق الشرائع وتتوعده بالمصادرة

"زيتوني" لـ "سبق": تم استدعاء صاحبه الأسبوع الماضي وتَعهّد بعدم العودة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
41
30,189

توعدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، أحد الأسواق الغير نظامية، المتخصصة في بيع الملابس الشتوية، بالمصادرة والإزالة، وذلك لعدم نظاميتها، وممارسة البيع فيها في الهواء الطلق وعلى قارعة إحدى الطرقات بمكة المكرمة، دون أدنى مسؤولية.

ويشهد الموقع الشهير المتخصص في بيع الملابس الشتوية، هذه الأيام تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين الذين يحرصون على شراء وإقتناء الملابس الشتوية ترقباً لحلول موجات برد على المنطقة.

وأشار مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إلى أن بلدية الشرائع، ومن خلال متابعتها الميدانية، استدعت الأسبوع الماضي، القائم على السوق المخالف، وهو مواطن في العقد السادس من عمره، حيث تعهد برفع معروضاته.

ولفت " زيتوني " إلى أن البلدية تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمداهمة الموقع المشار إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، كون السوق مقام بطريقة غير نظامية ومخالف لتعليمات الأمانة، إلى جانب عدم إلتزام صاحبه بالتعهد الخطي الذي أُخذ عليه، تضمن إعطاءه مهلة محددة لمغادرة الموقع.

مؤكدا أن الإدارات المختصة بالأمانة تمنح تصاريح نظامية لبعض سيارات البيع المتنقل متى ما توفرت بها الشروط والمواصفات.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,107

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة