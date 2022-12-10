"أمانة مكة" تنذر بائع الملابس الشتوية بطريق الشرائع وتتوعده بالمصادرة

"زيتوني" لـ "سبق": تم استدعاء صاحبه الأسبوع الماضي وتَعهّد بعدم العودة

توعدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع، أحد الأسواق الغير نظامية، المتخصصة في بيع الملابس الشتوية، بالمصادرة والإزالة، وذلك لعدم نظاميتها، وممارسة البيع فيها في الهواء الطلق وعلى قارعة إحدى الطرقات بمكة المكرمة، دون أدنى مسؤولية.



ويشهد الموقع الشهير المتخصص في بيع الملابس الشتوية، هذه الأيام تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين الذين يحرصون على شراء وإقتناء الملابس الشتوية ترقباً لحلول موجات برد على المنطقة.



وأشار مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إلى أن بلدية الشرائع، ومن خلال متابعتها الميدانية، استدعت الأسبوع الماضي، القائم على السوق المخالف، وهو مواطن في العقد السادس من عمره، حيث تعهد برفع معروضاته.



ولفت " زيتوني " إلى أن البلدية تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمداهمة الموقع المشار إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، كون السوق مقام بطريقة غير نظامية ومخالف لتعليمات الأمانة، إلى جانب عدم إلتزام صاحبه بالتعهد الخطي الذي أُخذ عليه، تضمن إعطاءه مهلة محددة لمغادرة الموقع.



مؤكدا أن الإدارات المختصة بالأمانة تمنح تصاريح نظامية لبعض سيارات البيع المتنقل متى ما توفرت بها الشروط والمواصفات.