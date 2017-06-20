النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأربعاء المقبل.. "جبال الحشر" تحتضن أضخم ملتقى شبابي بالداير

يشهد فعاليات متنوعة تتضمن حملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي

تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لانطلاق الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير.

وينطلق الملتقى يوم الأربعاء القادم 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، برعاية كريمة من سعادة محافظ الداير الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك في الملعب الرئيسي لشباب جبال الحشر، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الأربعاء المقبل.. "جبال الحشر" تحتضن أضخم ملتقى شبابي بالداير
سبق

تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لانطلاق الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير.

وينطلق الملتقى يوم الأربعاء القادم 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، برعاية كريمة من سعادة محافظ الداير الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك في الملعب الرئيسي لشباب جبال الحشر، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
04:06 PM

الأربعاء المقبل.. "جبال الحشر" تحتضن أضخم ملتقى شبابي بالداير

يشهد فعاليات متنوعة تتضمن حملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
464

تواصل اللجان المنظمة استعداداتها لانطلاق الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر 2019، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير.

وينطلق الملتقى يوم الأربعاء القادم 23 من شهر شوال لعام 1440 هـ، برعاية كريمة من سعادة محافظ الداير الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك في الملعب الرئيسي لشباب جبال الحشر، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

وسيشهد الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة ومن أبرزها: دورة أمير منطقة جازان الرياضية بجبال الحشر في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وحملة للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، وعيادة مكافحة التبغ، وأمسيات شعرية، وعروض الفرقة الشعبية وغيرها من الفعاليات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,020
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,850
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,568
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,717

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة