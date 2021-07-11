أميركا تعود إلى "دائرة الخطر" مع كورونا.. كارثة على الطريق

"دلتا" سريع الانتشار في المناطق التي شهدت تطعيماً منخفضاً

لليوم الثالث على التوالي، سجّلت الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة جديدة، وهي عتبة لم تتجاوزها البلاد منذ مايو الماضي، ما ينذر بانتكاسة في جهود مكافحة الوباء.

وذكر مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، أن المتحور "دلتا" سريع الانتشار، يتفشى على نطاق واسع في المناطق التي شهدت معدلات التطعيم المنخفضة.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن نحو 93 بالمئة من الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة حدثت في مقاطعات تقل معدلات التطعيم فيها عن 40 بالمئة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت، أن البيانات الأولية من الأشهر الأخيرة تشير إلى أن 99.5 بالمئة من وفيات كورونا حدثت في أشخاص غير محصنين، وفق "سكاي نيوز".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض قد قالت في وقت سابق، إن المتحور "دلتا" أصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة، إذ بات يمثل أكثر من نصف جميع الحالات الجديدة.

والولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثراً بفيروس كورونا، مع وجود أكثر من 43 مليون إصابة وأكثر من 622 ألف وفاة.

ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، فثمة دول عدة صارت تشكو التفشي السريع لكورونا رغم حملات التلقيح.

وعلى سبيل المثال، أعلنت كوريا الجنوبية التي اعتُبرت طويلاً نموذجاً يُحتذى على صعيد احتواء الجائحة، 1378 إصابة إضافية السبت، في حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي في بلاد، بسبب المتحور "دلتا".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن متحور "دلتا" موجود في نحو 100 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها يهدّد بموجة كورونا جديدة، رغم تراجع معدل الإصابات عالمياً.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

وما يجعله مخيفاً مقارنة ببقية السلالات أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة بالمتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن "قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40 - 60 بالمئة".