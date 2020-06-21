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شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام من فيروس كورونا المستجد

العالم شهد في الشهرين الأخيرين شفاء أعداد كبيرة من كبار السن

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض شفاء معمرة سعودية، تبلغ 101 عام، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولم تكشف المدينة الطبية هوية المواطنة أو أي معلومات حول أسباب إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي يوم أمس السبت بعد شفائها.

ورغم المعاناة مع فيروس كورونا إلا أن هناك بعض القصص لنجاح معمرين في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه؛ إذ شهد العالم في الشهرين الأخيرين شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق شفاء معمرة عمرها 108 أعوام من شمال إيطاليا، وكذلك المغرب أعلن شفاء معمرة تبلغ من العمر 110 أعوام، وفي روسيا معمرة عمرها 101 عام، وكذلك الصين أعلنت شفاء معمرة تبلغ من العمر 103 أعوام من الفيروس.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام من فيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض شفاء معمرة سعودية، تبلغ 101 عام، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولم تكشف المدينة الطبية هوية المواطنة أو أي معلومات حول أسباب إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي يوم أمس السبت بعد شفائها.

ورغم المعاناة مع فيروس كورونا إلا أن هناك بعض القصص لنجاح معمرين في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه؛ إذ شهد العالم في الشهرين الأخيرين شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق شفاء معمرة عمرها 108 أعوام من شمال إيطاليا، وكذلك المغرب أعلن شفاء معمرة تبلغ من العمر 110 أعوام، وفي روسيا معمرة عمرها 101 عام، وكذلك الصين أعلنت شفاء معمرة تبلغ من العمر 103 أعوام من الفيروس.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:43 AM

شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام من فيروس كورونا المستجد

العالم شهد في الشهرين الأخيرين شفاء أعداد كبيرة من كبار السن

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,742

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض شفاء معمرة سعودية، تبلغ 101 عام، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولم تكشف المدينة الطبية هوية المواطنة أو أي معلومات حول أسباب إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي يوم أمس السبت بعد شفائها.

ورغم المعاناة مع فيروس كورونا إلا أن هناك بعض القصص لنجاح معمرين في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه؛ إذ شهد العالم في الشهرين الأخيرين شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق شفاء معمرة عمرها 108 أعوام من شمال إيطاليا، وكذلك المغرب أعلن شفاء معمرة تبلغ من العمر 110 أعوام، وفي روسيا معمرة عمرها 101 عام، وكذلك الصين أعلنت شفاء معمرة تبلغ من العمر 103 أعوام من الفيروس.

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