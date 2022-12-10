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رئاسة المسجد النبوي تهيئ مكاناً للسلام على النبي برجوع الإمام للروضة

تيسيراً على الزائرين ودون مزاحمة أو مضايقة للمصلين

شهدت صلاة الجمعة أمس في المسجد النبوي، عودة الإمام لإمامة المصلين من محراب الرسول صلى الله عليه وسلم من داخل الروضة الشريفة، وذلك تيسيراً على الزائرين.

وقد هيأت رئاسة المسجد النبوي الممر المؤدي إلى مكان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما حتى يتسنى للزائرين السلام دون مزاحمة أو مضايقة للمصلين في ظل الكثافة التي يشهدها المسجد النبوي هذه الأيام تمشياً مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة حفظها الله في التيسير على الزائرين وأدائهم الصلاة في المسجد النبوي.

وقد لقيت هذه الخطوة صدىً طيباً وأثراً مباركاً في نفوس الزائرين ودعوا الله لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه بالتوفيق والسداد وعظم الأجر والمثوبة جزاء ما يقدمون للزائرين من خدمات جليلة.

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رئاسة المسجد النبوي تهيئ مكاناً للسلام على النبي برجوع الإمام للروضة
سبق

شهدت صلاة الجمعة أمس في المسجد النبوي، عودة الإمام لإمامة المصلين من محراب الرسول صلى الله عليه وسلم من داخل الروضة الشريفة، وذلك تيسيراً على الزائرين.

وقد هيأت رئاسة المسجد النبوي الممر المؤدي إلى مكان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما حتى يتسنى للزائرين السلام دون مزاحمة أو مضايقة للمصلين في ظل الكثافة التي يشهدها المسجد النبوي هذه الأيام تمشياً مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة حفظها الله في التيسير على الزائرين وأدائهم الصلاة في المسجد النبوي.

وقد لقيت هذه الخطوة صدىً طيباً وأثراً مباركاً في نفوس الزائرين ودعوا الله لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه بالتوفيق والسداد وعظم الأجر والمثوبة جزاء ما يقدمون للزائرين من خدمات جليلة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
12:33 AM

رئاسة المسجد النبوي تهيئ مكاناً للسلام على النبي برجوع الإمام للروضة

تيسيراً على الزائرين ودون مزاحمة أو مضايقة للمصلين

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
18
34,639

شهدت صلاة الجمعة أمس في المسجد النبوي، عودة الإمام لإمامة المصلين من محراب الرسول صلى الله عليه وسلم من داخل الروضة الشريفة، وذلك تيسيراً على الزائرين.

وقد هيأت رئاسة المسجد النبوي الممر المؤدي إلى مكان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما حتى يتسنى للزائرين السلام دون مزاحمة أو مضايقة للمصلين في ظل الكثافة التي يشهدها المسجد النبوي هذه الأيام تمشياً مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة حفظها الله في التيسير على الزائرين وأدائهم الصلاة في المسجد النبوي.

وقد لقيت هذه الخطوة صدىً طيباً وأثراً مباركاً في نفوس الزائرين ودعوا الله لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه بالتوفيق والسداد وعظم الأجر والمثوبة جزاء ما يقدمون للزائرين من خدمات جليلة.

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