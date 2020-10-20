وكيل محافظة بيشة يكرّم المشاركين في مبادرة تنظيم مهرجان "متطوعون"

بمقر جمعية طلائع بحضور "القرني" و"الغامدي" و"الشهراني"

كرم وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق اليوم, المشاركين في مبادرة تنظيم مهرجان صفري بيشة "متطوعون"، وذلك بمقر جمعية طلائع, بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس سالم القرني ومدير جمعية طلائع أحمد بن محمد الغامدي ورئيس مجلس جمعية طلائع الدكتور ظافر الشهراني ومدير التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وأكد وكيل المحافظة أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى المشاركة المجتمعية ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على العمل التطوعي, مشيدًا بجهود المتطوعين والجهات المشاركة بهذه المبادرة.

بعد ذلك قدم رئيس الجمعية شرحًا مفصلاً عن المبادرة أوضح فيه دور الجمعية في التنظيم بكوادر تطوعية أسهمت باحترافية في انسيابية المهرجان مركزًا هذا العام على فعالية السوق سعيًا في تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا والعمل على تنظيم أماكن وقوف الباعة وفق الخطة المُعدة من قِبل الجهات المختصة لتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأضاف تم توجيه الزوار والمتسوقين للأماكن المخصصة للوقوف ليتمكنوا من التسوق بكل يسر وسهولة والعمل على إحصاء عدد السيارات التي ترد لفعالية السوق وكميات التمور التي تُعرض للبيع، حيث بلغت أعداد السيارات 10,326 كما بلغت كميات التمور 2461 طنًا.

كما أسهمت الجمعية في توزيع 11,021 عبوة ماء على المزارعين والزوار من المتسوقين وتوزيع 6,434 كمامة تطبيقًا للاحترازات الوقائية التي وجهت بها الجهات الصحية خلال فترة جائحة كورونا، إضافة للأعمال الإنسانية التي قام بها المتطوعون في مساعدة المزارعين والباعة.