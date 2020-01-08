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الهلال: إدواردو يعود.. وسالم يغيب

عاود فريق الهلال تدريباته بعد أن كسب ضيفه الأهلي، أمس، بنتيجة 3-1، في لقاءٍ جمعهما على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي أنهى برنامجه التأهيلي، فيما غاب عنها سالم الدوسري الذي أجرى فحصًا طبيًّا بعد شعوره بالآلام في العضلة الضامة.

الهلال كارلوس إدواردو سالم الدوسري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: إدواردو يعود.. وسالم يغيب
سبق

عاود فريق الهلال تدريباته بعد أن كسب ضيفه الأهلي، أمس، بنتيجة 3-1، في لقاءٍ جمعهما على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي أنهى برنامجه التأهيلي، فيما غاب عنها سالم الدوسري الذي أجرى فحصًا طبيًّا بعد شعوره بالآلام في العضلة الضامة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
05:19 PM

الهلال: إدواردو يعود.. وسالم يغيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود فريق الهلال تدريباته بعد أن كسب ضيفه الأهلي، أمس، بنتيجة 3-1، في لقاءٍ جمعهما على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي أنهى برنامجه التأهيلي، فيما غاب عنها سالم الدوسري الذي أجرى فحصًا طبيًّا بعد شعوره بالآلام في العضلة الضامة.

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