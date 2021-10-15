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"تقني القصيم" يوفر 100 وظيفة لخريجي الكليات التقنية

ضمن المبادرة الإستراتيجية للمؤسسة "فرصة عمل لكل خريج"

أنهى مكتب التنسيق الوظيفي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتنسيق مع شركة التقنية للاتصالات، إجراءات توظيف عدد من خريجي الكليات التقنية بالمنطقة في الشركة.

جاء ذلك ضمن مبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإستراتيجية "فرصة عمل لكل خريج".

وأكّد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم، محمد بن صالح المذن؛ أن شركة التقنية للاتصالات وفرت مائة وظيفة لخريجي المنطقة في تخصصات الحاسب الآلي للعمل في مشروعات الشركة.

وأضاف: استضافت الإدارة لقاء التوظيف وتم إجراء المقابلات الشخصية لجميع الخريجين الراغبين بالالتحاق في الشركة.

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"تقني القصيم" يوفر 100 وظيفة لخريجي الكليات التقنية
سبق

أنهى مكتب التنسيق الوظيفي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتنسيق مع شركة التقنية للاتصالات، إجراءات توظيف عدد من خريجي الكليات التقنية بالمنطقة في الشركة.

جاء ذلك ضمن مبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإستراتيجية "فرصة عمل لكل خريج".

وأكّد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم، محمد بن صالح المذن؛ أن شركة التقنية للاتصالات وفرت مائة وظيفة لخريجي المنطقة في تخصصات الحاسب الآلي للعمل في مشروعات الشركة.

وأضاف: استضافت الإدارة لقاء التوظيف وتم إجراء المقابلات الشخصية لجميع الخريجين الراغبين بالالتحاق في الشركة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:41 PM

"تقني القصيم" يوفر 100 وظيفة لخريجي الكليات التقنية

ضمن المبادرة الإستراتيجية للمؤسسة "فرصة عمل لكل خريج"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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أنهى مكتب التنسيق الوظيفي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتنسيق مع شركة التقنية للاتصالات، إجراءات توظيف عدد من خريجي الكليات التقنية بالمنطقة في الشركة.

جاء ذلك ضمن مبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإستراتيجية "فرصة عمل لكل خريج".

وأكّد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم، محمد بن صالح المذن؛ أن شركة التقنية للاتصالات وفرت مائة وظيفة لخريجي المنطقة في تخصصات الحاسب الآلي للعمل في مشروعات الشركة.

وأضاف: استضافت الإدارة لقاء التوظيف وتم إجراء المقابلات الشخصية لجميع الخريجين الراغبين بالالتحاق في الشركة.

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