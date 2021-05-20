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البيت الأبيض: تحرك نحو وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

غداة دعوة الرئيس الأمريكي إلى التهدئة

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الخميس)، أن تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني تبدو مشجعة.

وقالت "ساكي" في إفادة صحفية روتينية: "اطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار، وهذا مشجع بالطبع"، وفقًا لـ"رويترز".

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة اليوم، بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة.

غزة فلسطين

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البيت الأبيض: تحرك نحو وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين
سبق

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الخميس)، أن تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني تبدو مشجعة.

وقالت "ساكي" في إفادة صحفية روتينية: "اطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار، وهذا مشجع بالطبع"، وفقًا لـ"رويترز".

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة اليوم، بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
09:54 PM

البيت الأبيض: تحرك نحو وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

غداة دعوة الرئيس الأمريكي إلى التهدئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الخميس)، أن تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني تبدو مشجعة.

وقالت "ساكي" في إفادة صحفية روتينية: "اطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار، وهذا مشجع بالطبع"، وفقًا لـ"رويترز".

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة اليوم، بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة.

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