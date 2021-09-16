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لهذا السبب تلقى آباء بالليث إشعارات لتعليق حضور بناتهم للمدرسة

تم تحويل الدراسة عن بُعد لليوم الثاني على التوالى لحين تنفيذ الطلب

كشف أولياء أمور طالبات بقرية بيرين شرقي محافظة الليث؛ عن تعليق حضور بناتهم للمدرسة في المرحلة المتوسطة لليوم الثاني على التوالي.

وأشاروا إلى أنهم تلقوا إشعارات من إدارة المدرسة بعدم حضور الطالبات ليومي الأربعاء والخميس؛ بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا على حد قولهم.

ولفت الأهالي إلى أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد لليوم الخميس وأمس الأربعاء دون معرفتهم، وطُلب منهم عمل مسحة وفحص كورونا لبناتهم بشكل عاجل؛ للتأكد من إصابتهن من عدمها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقتٍ سابق أنه حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد عبر ‫#منصة_مدرستي؛ وفي حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة؛ فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحول جميع الطلبة للدراسة عن بُعد.

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لهذا السبب تلقى آباء بالليث إشعارات لتعليق حضور بناتهم للمدرسة
سبق

كشف أولياء أمور طالبات بقرية بيرين شرقي محافظة الليث؛ عن تعليق حضور بناتهم للمدرسة في المرحلة المتوسطة لليوم الثاني على التوالي.

وأشاروا إلى أنهم تلقوا إشعارات من إدارة المدرسة بعدم حضور الطالبات ليومي الأربعاء والخميس؛ بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا على حد قولهم.

ولفت الأهالي إلى أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد لليوم الخميس وأمس الأربعاء دون معرفتهم، وطُلب منهم عمل مسحة وفحص كورونا لبناتهم بشكل عاجل؛ للتأكد من إصابتهن من عدمها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقتٍ سابق أنه حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد عبر ‫#منصة_مدرستي؛ وفي حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة؛ فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحول جميع الطلبة للدراسة عن بُعد.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:01 AM

لهذا السبب تلقى آباء بالليث إشعارات لتعليق حضور بناتهم للمدرسة

تم تحويل الدراسة عن بُعد لليوم الثاني على التوالى لحين تنفيذ الطلب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
5,716

كشف أولياء أمور طالبات بقرية بيرين شرقي محافظة الليث؛ عن تعليق حضور بناتهم للمدرسة في المرحلة المتوسطة لليوم الثاني على التوالي.

وأشاروا إلى أنهم تلقوا إشعارات من إدارة المدرسة بعدم حضور الطالبات ليومي الأربعاء والخميس؛ بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا على حد قولهم.

ولفت الأهالي إلى أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد لليوم الخميس وأمس الأربعاء دون معرفتهم، وطُلب منهم عمل مسحة وفحص كورونا لبناتهم بشكل عاجل؛ للتأكد من إصابتهن من عدمها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقتٍ سابق أنه حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد عبر ‫#منصة_مدرستي؛ وفي حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة؛ فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحول جميع الطلبة للدراسة عن بُعد.

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