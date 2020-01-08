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تحطم طائرة أوكرانية على متنها 180 راكباً بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني بطهران

من طراز "بوينج" .. كانت متوجّهة إلى "كييف"

قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة أوكرانية تقل 180 شخصاً تحطمت عقب إقلاعها من طهران بسبب "مشكلات فنية"، طبقاً لـ "بي بي سي".

وأفاد مراسل (RT) بسقوط طائرة أوكرانية تقل 180 راكباً بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران بدقائق.

وأكد علي كاشاني؛ مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الخميني الدولي في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج، وسقطت بعد إقلاعها من المطار في أثناء توجّهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار في جنوب غرب طهران، متوقعاً أن يكون خلل فني وراء سقوطها.

تحطم طائرة أوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم طائرة أوكرانية على متنها 180 راكباً بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني بطهران
سبق

قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة أوكرانية تقل 180 شخصاً تحطمت عقب إقلاعها من طهران بسبب "مشكلات فنية"، طبقاً لـ "بي بي سي".

وأفاد مراسل (RT) بسقوط طائرة أوكرانية تقل 180 راكباً بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران بدقائق.

وأكد علي كاشاني؛ مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الخميني الدولي في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج، وسقطت بعد إقلاعها من المطار في أثناء توجّهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار في جنوب غرب طهران، متوقعاً أن يكون خلل فني وراء سقوطها.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:14 AM

تحطم طائرة أوكرانية على متنها 180 راكباً بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني بطهران

من طراز "بوينج" .. كانت متوجّهة إلى "كييف"

تعبيرية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة أوكرانية تقل 180 شخصاً تحطمت عقب إقلاعها من طهران بسبب "مشكلات فنية"، طبقاً لـ "بي بي سي".

وأفاد مراسل (RT) بسقوط طائرة أوكرانية تقل 180 راكباً بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران بدقائق.

وأكد علي كاشاني؛ مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الخميني الدولي في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج، وسقطت بعد إقلاعها من المطار في أثناء توجّهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار في جنوب غرب طهران، متوقعاً أن يكون خلل فني وراء سقوطها.

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