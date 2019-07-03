تقاطع الأحولة بـ"عارضة جازان" يتحول إلى مثلث رعب يهدد بحصد الأرواح

الأهالي طالبوا بمطبات صناعية.. و"التليدي": نحن ننفّذ حسب تقرير المرور

تحول تقاطع "الأحولة" الواقع على امتداد طريق العارضة- أحد المسارحة مروراً بالجوة، والذي يخدم العديد من القرى ويسلكه العشرات يومياً، إلى مثلث رعب يهدد حياة الأبرياء بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، ما دفع الكثيرين لمطالبة الجهات المعنية لوضع حلول عاجلة تتمثل في إنشاء مطبات اصطناعية تفادياً لوقوع ما لا يحمد عقباه.

وفي التفاصيل، قال عدد من سالكي الطريق والسكان إن المطبات تنتشر على امتداد الطريق، ولكن هذه الجزئية الطويلة ورغم أهميتها وحيوية الموقع إلا أنها تفتقد لوجود ما يحد من السرعات الجنونية التي يشهدها.

وتابعوا: يوجد في الموقع تقاطعين قرية الأحولة وأم الحسير من الجهة الشرقية ومحال تجارية ومحطة وقود في الناحية الغربية، لافتين بأنه سيتحول إلى قنبلة موقوتة في حال انحرفت مركبة تسير بسرعة عالية باتجاه مضخات الوقود، مشيرين إلى أن المكان حيوي ويشهد حركة مستمرة نظراً لوجود التقاطعين والمحال التجارية، الأمر الذي يحتم وجود مطبات في هذا المثلث، والذي تحول لمصدر رعب يهدد الأرواح.

وذكر شهود عيان أن طفلاً يبلغ من العمر تقريباً خمسة أعوام نجا قبل يومين من حادث دهس كاد ينهي حياته بفعل سائق متهور يسير بسرعة كبيرة، لولا لطف الله وذلك أثناء محاولته قطع الطريق مع والده باتجاه المسجد للصلاة.

وبين مواطنون أن حادث دهس أيضاً تعرض له طالب بالقرب من الموقع قبل أشهر نقل على أثره إلى الرياض وأجريت له عدة عمليات جراحية لإنقاذ قدمه.

وأضافوا: الوقت حان لإنشاء مطبات في هذه الموقع بالتحديد لتخفيض السرعات ولإنقاذ الأرواح، مناشدين المحافظ بالتدخل والعمل على توجيه أصحاب الاختصاص لإنشاء مطبات التي ستكون المنقذ للأرواح بعد الله.

من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة العارضة سعيد جبران التليدي لـ"سبق" إن المطبات يتم تحديدها من قبل لجنة السلامة المرورية بالمحافظة وإن التنفيذ وفق ما تقره هذه اللجنة، موضحاً أن ما ينفذ ضمن الطرق المنفذة من قبل البلدية فيتم من قبل البلدية، وما كان منفذاً من قبل النقل فينفذ من قبل النقل.





ونقلت "سبق" شكوى سالكي الطريق والأهالي لمدير مرور جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي، حيث وعد بتوجيه السلامة لإعداد التقرير ومخاطبة اللجنة في هذا الشأن.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أوضحت أن المطبات الصناعية تعد إحدى وسائل التهدئة المرورية المستخدمة في الطرق لإلزام قائدي السيارات بضرورة تخفيف السرعة.

وأكدت أن هناك عدة اشتراطات ومعايير حددتها المواصفة القياسية السعودية لوضع المطبات الاصطناعية تتمثل في وجود حركة مشاة تتطلب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل، وعند انتهاء الطرق والمواقع ذات الخطورة العالية، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم وفق المواصفات وإلا تتسبب في حوادث مرورية أو تلف للمركبات.



