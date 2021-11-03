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تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب

مقتل وإصابة عشرات المتمردين وأسر آخرين

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ملعا بمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نفذ الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الجوبة بمأرب عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر، واعتقال من تبقى منهم.

وبينت "سبأ" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب؛ مما أسفر عن تدمير 5 عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب
سبق

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ملعا بمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نفذ الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الجوبة بمأرب عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر، واعتقال من تبقى منهم.

وبينت "سبأ" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب؛ مما أسفر عن تدمير 5 عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
06:45 PM

تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب

مقتل وإصابة عشرات المتمردين وأسر آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ملعا بمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نفذ الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الجوبة بمأرب عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر، واعتقال من تبقى منهم.

وبينت "سبأ" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب؛ مما أسفر عن تدمير 5 عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

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