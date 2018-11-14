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تتويجاً لجهود والده.. فيصل بن عبدالرحمن يسجّل نسخة من القرآن بالقراءة النجدية القديمة

جاءت بصوت القارئ محمد البخيت وتوزع بالمجان على سيديهات وفق وصيته رحمه الله

أعلن الأمير فيصل بن عبدالرحمن الانتهاء من تسجيل نسخة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة، بصوت القارئ محمد البخيت، والتي كان قد بدأ بجمعها والده الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك للحفاظ على هذا النوع من القراءات من الاندثار.

ويقول الأمير فيصل: الحمد لله رب العالمين، لقد انتهيت من تسجيل نسخة كاملة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة المعروفة.

وأضاف: استغرق العمل على إنجاز هذه النسخة والإشراف عليها سبعة شهور، وإنني أهديها صدقةً على روح والدي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ الذي كان قد بدأ بجمعها، مبيناً أنه ستتوافر نسخة من هذه القراءة على سيديهات وبالمجان حسب نية الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- في وقتها.

وختم حديثه قائلاً: نحن بتوفيق الله أردنا من خلال هذا الإنجاز أيضاً توثيق القراءات القديمة التي كادت تندثر، ويمكن للراغبين الاستماع إليها عبر الرابط: http://www.smartews.com/quraan/.

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تتويجاً لجهود والده.. فيصل بن عبدالرحمن يسجّل نسخة من القرآن بالقراءة النجدية القديمة
سبق

أعلن الأمير فيصل بن عبدالرحمن الانتهاء من تسجيل نسخة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة، بصوت القارئ محمد البخيت، والتي كان قد بدأ بجمعها والده الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك للحفاظ على هذا النوع من القراءات من الاندثار.

ويقول الأمير فيصل: الحمد لله رب العالمين، لقد انتهيت من تسجيل نسخة كاملة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة المعروفة.

وأضاف: استغرق العمل على إنجاز هذه النسخة والإشراف عليها سبعة شهور، وإنني أهديها صدقةً على روح والدي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ الذي كان قد بدأ بجمعها، مبيناً أنه ستتوافر نسخة من هذه القراءة على سيديهات وبالمجان حسب نية الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- في وقتها.

وختم حديثه قائلاً: نحن بتوفيق الله أردنا من خلال هذا الإنجاز أيضاً توثيق القراءات القديمة التي كادت تندثر، ويمكن للراغبين الاستماع إليها عبر الرابط: http://www.smartews.com/quraan/.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:44 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:27 PM

تتويجاً لجهود والده.. فيصل بن عبدالرحمن يسجّل نسخة من القرآن بالقراءة النجدية القديمة

جاءت بصوت القارئ محمد البخيت وتوزع بالمجان على سيديهات وفق وصيته رحمه الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,743

أعلن الأمير فيصل بن عبدالرحمن الانتهاء من تسجيل نسخة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة، بصوت القارئ محمد البخيت، والتي كان قد بدأ بجمعها والده الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك للحفاظ على هذا النوع من القراءات من الاندثار.

ويقول الأمير فيصل: الحمد لله رب العالمين، لقد انتهيت من تسجيل نسخة كاملة من القرآن الكريم بالقراءة النجدية القديمة المعروفة.

وأضاف: استغرق العمل على إنجاز هذه النسخة والإشراف عليها سبعة شهور، وإنني أهديها صدقةً على روح والدي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ الذي كان قد بدأ بجمعها، مبيناً أنه ستتوافر نسخة من هذه القراءة على سيديهات وبالمجان حسب نية الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- في وقتها.

وختم حديثه قائلاً: نحن بتوفيق الله أردنا من خلال هذا الإنجاز أيضاً توثيق القراءات القديمة التي كادت تندثر، ويمكن للراغبين الاستماع إليها عبر الرابط: http://www.smartews.com/quraan/.

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