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علاج في 4 ساعات.. مقال وشهادات دولية لـ"أداء الصحة" تروي قصة نجاح

42 مؤشرًا و7 محاور خدمية و1500 مشروع انعكست إيجابيًّا على المستفيدين

حَظِيت مقالة منشورة باللغة الإنجليزية، عن برنامج "أداء الصحة"، بتفاعل عدد كبير من القراء والمهتمين والمواقع الإخبارية الدولية؛ ومنها موقع Finanzen.net وموقع www.thestreet.com؛ حيث بلغ عدد مرات النشر عن المقالة، أكثرَ من ١٢ ألف مرة خلال ٤٨ ساعة فقط من نشرها.

وتناولت المقالة التي تم نشرها، الاثنين الماضي، خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الحديثَ عن البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة؛ لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية ٢٠٣٠، وإسهامه في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات؛ حيث تم إطلاقه في عام 2016 من خلال 33 مستشفى، وتم زيادته إلى 72 مستشفى في عام 2018.

ويشمل أكثر من 42 مؤشر أداء رئيسي عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى، وأسفر عن أكثر من 1500 من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح، وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

واستعرضت المقالة أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج؛ ومنها القدرة على رفع نسبة مَن تُستكمل معالجتهم من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ؛ لتصل إلى أكثر من 85٪، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1400 موظف للمهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.

وأشارت إلى الاعتراف الدولي ببرنامج أداء الصحة، وحصوله على جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018؛ وفي هذا العام؛ حيث قامت "الصحة" بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى، وأكثر من 730 مركز رعاية أولية مع توسع إلى 15 محورًا خدميًّا.

والهدف من ذلك هو التمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم قياسها، وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تُساعد الوزارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مَواطن التحسين، واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعايةً أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين في المملكة.

يُذكر أن "الصحة" قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية، وإطلاق المبادرات النوعية التي أسهمت -بحمد الله- في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية؛ وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما يأتي إطلاق منظومة "الصحة" لمبادراتها في برنامج التحول الوطني؛ سعيًا للعمل على خلق قيمة مضافة في "الصحة"، من خلال تحسين النتائج الصحية، والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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علاج في 4 ساعات.. مقال وشهادات دولية لـ"أداء الصحة" تروي قصة نجاح
سبق

حَظِيت مقالة منشورة باللغة الإنجليزية، عن برنامج "أداء الصحة"، بتفاعل عدد كبير من القراء والمهتمين والمواقع الإخبارية الدولية؛ ومنها موقع Finanzen.net وموقع www.thestreet.com؛ حيث بلغ عدد مرات النشر عن المقالة، أكثرَ من ١٢ ألف مرة خلال ٤٨ ساعة فقط من نشرها.

وتناولت المقالة التي تم نشرها، الاثنين الماضي، خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الحديثَ عن البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة؛ لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية ٢٠٣٠، وإسهامه في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات؛ حيث تم إطلاقه في عام 2016 من خلال 33 مستشفى، وتم زيادته إلى 72 مستشفى في عام 2018.

ويشمل أكثر من 42 مؤشر أداء رئيسي عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى، وأسفر عن أكثر من 1500 من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح، وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

واستعرضت المقالة أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج؛ ومنها القدرة على رفع نسبة مَن تُستكمل معالجتهم من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ؛ لتصل إلى أكثر من 85٪، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1400 موظف للمهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.

وأشارت إلى الاعتراف الدولي ببرنامج أداء الصحة، وحصوله على جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018؛ وفي هذا العام؛ حيث قامت "الصحة" بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى، وأكثر من 730 مركز رعاية أولية مع توسع إلى 15 محورًا خدميًّا.

والهدف من ذلك هو التمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم قياسها، وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تُساعد الوزارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مَواطن التحسين، واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعايةً أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين في المملكة.

يُذكر أن "الصحة" قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية، وإطلاق المبادرات النوعية التي أسهمت -بحمد الله- في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية؛ وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما يأتي إطلاق منظومة "الصحة" لمبادراتها في برنامج التحول الوطني؛ سعيًا للعمل على خلق قيمة مضافة في "الصحة"، من خلال تحسين النتائج الصحية، والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
06:14 PM

علاج في 4 ساعات.. مقال وشهادات دولية لـ"أداء الصحة" تروي قصة نجاح

42 مؤشرًا و7 محاور خدمية و1500 مشروع انعكست إيجابيًّا على المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حَظِيت مقالة منشورة باللغة الإنجليزية، عن برنامج "أداء الصحة"، بتفاعل عدد كبير من القراء والمهتمين والمواقع الإخبارية الدولية؛ ومنها موقع Finanzen.net وموقع www.thestreet.com؛ حيث بلغ عدد مرات النشر عن المقالة، أكثرَ من ١٢ ألف مرة خلال ٤٨ ساعة فقط من نشرها.

وتناولت المقالة التي تم نشرها، الاثنين الماضي، خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الحديثَ عن البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة؛ لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية ٢٠٣٠، وإسهامه في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات؛ حيث تم إطلاقه في عام 2016 من خلال 33 مستشفى، وتم زيادته إلى 72 مستشفى في عام 2018.

ويشمل أكثر من 42 مؤشر أداء رئيسي عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، وكان له تأثير كبير على الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى، وأسفر عن أكثر من 1500 من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات والتي أدت إلى العديد من قصص النجاح، وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

واستعرضت المقالة أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج؛ ومنها القدرة على رفع نسبة مَن تُستكمل معالجتهم من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى أقسام الطوارئ؛ لتصل إلى أكثر من 85٪، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1400 موظف للمهارات اللازمة لاختيار وتقديم التحسينات المركزة.

وأشارت إلى الاعتراف الدولي ببرنامج أداء الصحة، وحصوله على جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018؛ وفي هذا العام؛ حيث قامت "الصحة" بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى، وأكثر من 730 مركز رعاية أولية مع توسع إلى 15 محورًا خدميًّا.

والهدف من ذلك هو التمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم قياسها، وتحميلها في لوحة تحكم من شأنها أن تُساعد الوزارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مَواطن التحسين، واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعايةً أفضل وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى والمواطنين في المملكة.

يُذكر أن "الصحة" قامت بتنفيذ العديد من البرامج الخدمية، وإطلاق المبادرات النوعية التي أسهمت -بحمد الله- في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية؛ وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما يأتي إطلاق منظومة "الصحة" لمبادراتها في برنامج التحول الوطني؛ سعيًا للعمل على خلق قيمة مضافة في "الصحة"، من خلال تحسين النتائج الصحية، والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

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