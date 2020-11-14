النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "ترامب" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن

لم يغادر سيارته ولوح لأنصاره مبتسماً

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.

ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.

ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.

ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "ترامب" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن
سبق

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.

ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.

ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.

ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:06 PM

تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "ترامب" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن

لم يغادر سيارته ولوح لأنصاره مبتسماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
336

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.

ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.

ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.

ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,263

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة