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3 إضافات رئيسة جديدة في "واتساب".. إنجاز "أسهل" للأعمال

حظي بتحديث جديد يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" قدمت 3 إضافات رئيسة جديدة لإنجاز "أسهل" للأعمال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تطبيق "واتساب بزنس" حظي بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.

ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في "واتساب بزنس" مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وأضافت "واتساب" 3 تقنيات رئيسة جديدة، الأولى أطلقت عليها "فيسبوك هوستينغ سرفس"، والتي ستجمع فيسبوك، المالكة لـ"واتساب" رسوماً من الشركات.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر "واتساب بزنس" وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال".

أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم "التسوق"، التي تعتمد على منح مستخدم "واتساب بزنس" خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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3 إضافات رئيسة جديدة في "واتساب".. إنجاز "أسهل" للأعمال
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" قدمت 3 إضافات رئيسة جديدة لإنجاز "أسهل" للأعمال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تطبيق "واتساب بزنس" حظي بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.

ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في "واتساب بزنس" مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وأضافت "واتساب" 3 تقنيات رئيسة جديدة، الأولى أطلقت عليها "فيسبوك هوستينغ سرفس"، والتي ستجمع فيسبوك، المالكة لـ"واتساب" رسوماً من الشركات.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر "واتساب بزنس" وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال".

أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم "التسوق"، التي تعتمد على منح مستخدم "واتساب بزنس" خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:41 AM

3 إضافات رئيسة جديدة في "واتساب".. إنجاز "أسهل" للأعمال

حظي بتحديث جديد يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" قدمت 3 إضافات رئيسة جديدة لإنجاز "أسهل" للأعمال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تطبيق "واتساب بزنس" حظي بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.

ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في "واتساب بزنس" مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وأضافت "واتساب" 3 تقنيات رئيسة جديدة، الأولى أطلقت عليها "فيسبوك هوستينغ سرفس"، والتي ستجمع فيسبوك، المالكة لـ"واتساب" رسوماً من الشركات.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر "واتساب بزنس" وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال".

أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم "التسوق"، التي تعتمد على منح مستخدم "واتساب بزنس" خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

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