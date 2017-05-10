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تعليمات "جونسون" الجديدة لإنقاذ أرواح البريطانيين من كورونا .. تعرّف عليها

نظام جديد يضم 5 درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر إلى الأحمر

نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح، تزامنًا مع جائحة كورونا.
وكتب جونسون: "لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين".
وشملت التعليمات التي نشرها جونسون "البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام".
وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد عن نظام تحذير جديدًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت التقارير أن النظام الجديد يضم خمس درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر (الدرجة الأولى) إلى الأحمر (الخامسة)، ما سيسمح للحكومة بتشديد القيود في المناطق التي تقتضي ذلك.

فيروس كورونا الجديد

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تعليمات "جونسون" الجديدة لإنقاذ أرواح البريطانيين من كورونا .. تعرّف عليها
سبق

نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح، تزامنًا مع جائحة كورونا.
وكتب جونسون: "لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين".
وشملت التعليمات التي نشرها جونسون "البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام".
وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد عن نظام تحذير جديدًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت التقارير أن النظام الجديد يضم خمس درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر (الدرجة الأولى) إلى الأحمر (الخامسة)، ما سيسمح للحكومة بتشديد القيود في المناطق التي تقتضي ذلك.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:42 PM

تعليمات "جونسون" الجديدة لإنقاذ أرواح البريطانيين من كورونا .. تعرّف عليها

نظام جديد يضم 5 درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر إلى الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح، تزامنًا مع جائحة كورونا.
وكتب جونسون: "لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين".
وشملت التعليمات التي نشرها جونسون "البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام".
وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد عن نظام تحذير جديدًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت التقارير أن النظام الجديد يضم خمس درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر (الدرجة الأولى) إلى الأحمر (الخامسة)، ما سيسمح للحكومة بتشديد القيود في المناطق التي تقتضي ذلك.

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