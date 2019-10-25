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بالفيديو.. وزير التعليم: تدشين منظومة "جامعة" الإلكترونية بعد أسبوعين

كشف عن حوافز لزيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع

كشف وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ عن تدشين منظومة "جامعة" الإلكترونية خلال أسبوع إلى أسبوعين لتقديم كل الخدمات الجامعية، وذلك بعد تدشين منظومة "سفير 2" للمبتعثين.

وقال وزير التعليم لـ"الإخبارية" إن استخراج رخصة المدارس الأجنبية تتم في يوم واحد، موضحاً: "من خلال موقع إلكتروني يستطيع المستثمر استصدار ترخيص المدرسة خلال يوم واحد فقط، وننوي التوسع في الاستثمار في المدارس الأجنبية التي تؤهل للباكالوريا العالمية والبريطانية، وإدخال مناهج مختلفة في داخل منظومة التعليم".

وعبر الوزير "آل الشيخ" عن رغبته في زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم، كاشفاً عن تقديم الحوافز لذلك.

ولفت إلى توفر منظومات إلكترونية مميزة، مشيراً في هذا الصدد إلى تدشين منظومة "سفير 2" قبل أسبوعين، والتي ساهمت في أتمتة جزء كبير من خدمات الطلاب المبتعثين.

وأضاف آل الشيخ: "لدينا الآن منظومة جامعة، وسيتم تدشينها بعد أسبوع أو أسبوعين، إن شاء الله، وهي تقدم الخدمات لكل الجامعات، حيث سيتم من خلال المنظومة الجديدة استخراج الشهادات الجامعية وعمليات التوثيق وغيرها من الخدمات الجامعية".

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ سفير 2

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير التعليم: تدشين منظومة "جامعة" الإلكترونية بعد أسبوعين
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ عن تدشين منظومة "جامعة" الإلكترونية خلال أسبوع إلى أسبوعين لتقديم كل الخدمات الجامعية، وذلك بعد تدشين منظومة "سفير 2" للمبتعثين.

وقال وزير التعليم لـ"الإخبارية" إن استخراج رخصة المدارس الأجنبية تتم في يوم واحد، موضحاً: "من خلال موقع إلكتروني يستطيع المستثمر استصدار ترخيص المدرسة خلال يوم واحد فقط، وننوي التوسع في الاستثمار في المدارس الأجنبية التي تؤهل للباكالوريا العالمية والبريطانية، وإدخال مناهج مختلفة في داخل منظومة التعليم".

وعبر الوزير "آل الشيخ" عن رغبته في زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم، كاشفاً عن تقديم الحوافز لذلك.

ولفت إلى توفر منظومات إلكترونية مميزة، مشيراً في هذا الصدد إلى تدشين منظومة "سفير 2" قبل أسبوعين، والتي ساهمت في أتمتة جزء كبير من خدمات الطلاب المبتعثين.

وأضاف آل الشيخ: "لدينا الآن منظومة جامعة، وسيتم تدشينها بعد أسبوع أو أسبوعين، إن شاء الله، وهي تقدم الخدمات لكل الجامعات، حيث سيتم من خلال المنظومة الجديدة استخراج الشهادات الجامعية وعمليات التوثيق وغيرها من الخدمات الجامعية".

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
02:35 AM

بالفيديو.. وزير التعليم: تدشين منظومة "جامعة" الإلكترونية بعد أسبوعين

كشف عن حوافز لزيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
7,024

كشف وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ عن تدشين منظومة "جامعة" الإلكترونية خلال أسبوع إلى أسبوعين لتقديم كل الخدمات الجامعية، وذلك بعد تدشين منظومة "سفير 2" للمبتعثين.

وقال وزير التعليم لـ"الإخبارية" إن استخراج رخصة المدارس الأجنبية تتم في يوم واحد، موضحاً: "من خلال موقع إلكتروني يستطيع المستثمر استصدار ترخيص المدرسة خلال يوم واحد فقط، وننوي التوسع في الاستثمار في المدارس الأجنبية التي تؤهل للباكالوريا العالمية والبريطانية، وإدخال مناهج مختلفة في داخل منظومة التعليم".

وعبر الوزير "آل الشيخ" عن رغبته في زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم، كاشفاً عن تقديم الحوافز لذلك.

ولفت إلى توفر منظومات إلكترونية مميزة، مشيراً في هذا الصدد إلى تدشين منظومة "سفير 2" قبل أسبوعين، والتي ساهمت في أتمتة جزء كبير من خدمات الطلاب المبتعثين.

وأضاف آل الشيخ: "لدينا الآن منظومة جامعة، وسيتم تدشينها بعد أسبوع أو أسبوعين، إن شاء الله، وهي تقدم الخدمات لكل الجامعات، حيث سيتم من خلال المنظومة الجديدة استخراج الشهادات الجامعية وعمليات التوثيق وغيرها من الخدمات الجامعية".

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